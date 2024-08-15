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Три рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 15.08.2024
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09:28 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/pulkovo-1966318751.html
Три рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы
Три рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 15.08.2024
Три рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы
Три авиарейса в петербургский аэропорт "Пулково" перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана в четверг утром, серьезных задержек на вылет нет, сообщили... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:28
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москва
череповец
саратов
пулково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Три авиарейса в петербургский аэропорт "Пулково" перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана в четверг утром, серьезных задержек на вылет нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". которая управляет аэропортом. "Санкт-Петербург окутал туман. Аэропорт Пулково работает в условиях ограниченной видимости с 7.15. Аэропорт продолжает обеспечивать обслуживание воздушных судов и пассажиров. По решению авиакомпаний, на запасные аэродромы перенаправлены три рейса (рейс 6190 из Москвы ушел в Череповец, рейсы 578 из Саратова и 6472 из Омска — в Шереметьево)", – сказала собеседница агентства. По ее словам, значительных задержек на вылет нет.
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москва, череповец, саратов, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Череповец, Саратов, Пулково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Три рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы

Три рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Три авиарейса в петербургский аэропорт "Пулково" перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана в четверг утром, серьезных задержек на вылет нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". которая управляет аэропортом.
"Санкт-Петербург окутал туман. Аэропорт Пулково работает в условиях ограниченной видимости с 7.15. Аэропорт продолжает обеспечивать обслуживание воздушных судов и пассажиров. По решению авиакомпаний, на запасные аэродромы перенаправлены три рейса (рейс 6190 из Москвы ушел в Череповец, рейсы 578 из Саратова и 6472 из Омска — в Шереметьево)", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, значительных задержек на вылет нет.
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МоскваЧереповецСаратовПулково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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