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Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц - РИА Новости, 15.08.2024
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12:34 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ptitsevody-1966365121.html
Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц
Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц - РИА Новости, 15.08.2024
Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц
Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней из-за многомиллионных... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:34
2024-08-15T12:34
экономика
болгария
украина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней из-за многомиллионных убытков, угрожая протестами, если их требования не буду рассмотрены, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). "Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий", - говорится в сообщении радиостанции. По мнению председателя отраслевой организации Даниела Божанкова, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей. Как сообщает БНР, с начала 2024 года по май в Болгарию импортировано 2388 тонн украинских яиц, чем назначенная квота уже была превышена на 400%. "Эти 12% всего импорта украинских яиц в ЕС создают серьезные проблемы для болгарских птицеводов", - заявил Божанков. ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Сообщалось, что мера будет действовать до 31 декабря. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html
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экономика, болгария, украина, киев, евросоюз
Экономика, Болгария, Украина, Киев, Евросоюз
Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц

Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц на 120 дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней из-за многомиллионных убытков, угрожая протестами, если их требования не буду рассмотрены, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
«
"Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий", - говорится в сообщении радиостанции.
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По мнению председателя отраслевой организации Даниела Божанкова, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.
Как сообщает БНР, с начала 2024 года по май в Болгарию импортировано 2388 тонн украинских яиц, чем назначенная квота уже была превышена на 400%.
«
"Эти 12% всего импорта украинских яиц в ЕС создают серьезные проблемы для болгарских птицеводов", - заявил Божанков.
ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Сообщалось, что мера будет действовать до 31 декабря.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
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