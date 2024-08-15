https://ria.ru/20240815/ptitsevody-1966365121.html

Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц

Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц - РИА Новости, 15.08.2024

Болгарские птицеводы потребовали запретить импорт украинских яиц

Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней из-за многомиллионных... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:34

2024-08-15T12:34

2024-08-15T12:34

экономика

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украина

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней из-за многомиллионных убытков, угрожая протестами, если их требования не буду рассмотрены, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). "Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий", - говорится в сообщении радиостанции. По мнению председателя отраслевой организации Даниела Божанкова, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей. Как сообщает БНР, с начала 2024 года по май в Болгарию импортировано 2388 тонн украинских яиц, чем назначенная квота уже была превышена на 400%. "Эти 12% всего импорта украинских яиц в ЕС создают серьезные проблемы для болгарских птицеводов", - заявил Божанков. ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Сообщалось, что мера будет действовать до 31 декабря. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

https://ria.ru/20230914/otmena-1896338497.html

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экономика, болгария, украина, киев, евросоюз