https://ria.ru/20240815/psb-1966387089.html

ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой

ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой - РИА Новости, 15.08.2024

ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой

ПСБ заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой отечественной компании "Референс Пойнт" —... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:02

2024-08-15T14:02

2024-08-15T14:02

технологии

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой отечественной компании "Референс Пойнт" — внедряет новую систему "Зодиак АйТиЭм" на всех рабочих станциях и планирует полностью перейти на российский продукт до конца этого года, сообщает пресс-служба кредитной организации. Импортозамещенная система управления ИТ-инфраструктурой предназначена для администрирования и управления рабочими станциями, серверами и другим оборудованием с различными процессорными архитектурами и операционными системами, включая отечественную ОС Astra Linux. Функционал системы включает аппаратную, программную и файловую инвентаризацию, распространение и обновление программного обеспечения, массовое управление и контроль конфигураций управляемых устройств, удаленное подключение и администрирование рабочих станций, а также "Магазин приложений" для пользователей. "На текущий момент в ПСБ реализуется около 100 таких проектов, особое внимание мы уделяем импортозамещению систем, попадающих под понятие значимого объекта критической информационной инфраструктуры", – рассказал старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай.

https://ria.ru/20240624/drozdov-1955074368.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, псб (банк псб), россия