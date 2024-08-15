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ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой - РИА Новости, 15.08.2024
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14:02 15.08.2024
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ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой
ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой - РИА Новости, 15.08.2024
ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой
ПСБ заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой отечественной компании "Референс Пойнт" —... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:02
2024-08-15T14:02
технологии
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россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой отечественной компании "Референс Пойнт" — внедряет новую систему "Зодиак АйТиЭм" на всех рабочих станциях и планирует полностью перейти на российский продукт до конца этого года, сообщает пресс-служба кредитной организации. Импортозамещенная система управления ИТ-инфраструктурой предназначена для администрирования и управления рабочими станциями, серверами и другим оборудованием с различными процессорными архитектурами и операционными системами, включая отечественную ОС Astra Linux. Функционал системы включает аппаратную, программную и файловую инвентаризацию, распространение и обновление программного обеспечения, массовое управление и контроль конфигураций управляемых устройств, удаленное подключение и администрирование рабочих станций, а также "Магазин приложений" для пользователей. "На текущий момент в ПСБ реализуется около 100 таких проектов, особое внимание мы уделяем импортозамещению систем, попадающих под понятие значимого объекта критической информационной инфраструктуры", – рассказал старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай.
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технологии, псб (банк псб), россия
Технологии, ПСБ (Банк ПСБ), Россия

ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой

© iStock.com / HispanolisticСпециалист по ИТ работает в серверном центре
Специалист по ИТ работает в серверном центре - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Специалист по ИТ работает в серверном центре
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил контракт на поставку и техническую поддержку российского продукта для управления ИТ-инфраструктурой отечественной компании "Референс Пойнт" — внедряет новую систему "Зодиак АйТиЭм" на всех рабочих станциях и планирует полностью перейти на российский продукт до конца этого года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Импортозамещенная система управления ИТ-инфраструктурой предназначена для администрирования и управления рабочими станциями, серверами и другим оборудованием с различными процессорными архитектурами и операционными системами, включая отечественную ОС Astra Linux.
Функционал системы включает аппаратную, программную и файловую инвентаризацию, распространение и обновление программного обеспечения, массовое управление и контроль конфигураций управляемых устройств, удаленное подключение и администрирование рабочих станций, а также "Магазин приложений" для пользователей.
"На текущий момент в ПСБ реализуется около 100 таких проектов, особое внимание мы уделяем импортозамещению систем, попадающих под понятие значимого объекта критической информационной инфраструктуры", – рассказал старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай.
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