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Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов
Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов - РИА Новости, 15.08.2024
Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов
Участники проекта "Губернаторский контроль", инициированного губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, за первое полугодие текущего года проверили... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:33
2024-08-15T10:33
2024-08-15T10:33
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Участники проекта "Губернаторский контроль", инициированного губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, за первое полугодие текущего года проверили ремонт и благоустройство более тысячи объектов, сообщил руководитель рабочей группы проекта Андрей Скоркин. Скоркин рассказал, что в центре внимания рабочей группы по осуществлению "Губернаторского контроля" – проекта, инициированного губернатором Михаилом Евраевым, объекты благоустройства, дороги, больницы и фельдшерские пункты, школы и детсады, учреждения культуры. "По итогам первого полугодия проверено более тысячи различных объектов, на многих из них сейчас устраняются выявленные недочеты. Глава региона Михаил Евраев ставит задачу, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Своевременное выявление проблемных вопросов позволяет исправлять ошибки", - цитирует Скоркина пресс-служба правительства Ярославской области. Руководитель рабочей группы "Губернаторского контроля" подчеркнул: задача не просто отремонтировать или построить, а сделать это на достойном уровне, для людей, чтобы объект прослужил как можно дольше. В качестве одного из примеров позитивных решений Андрей Скоркин отметил проработку вопроса развития Этнографического музея кацкарей в Мышкинском районе. На проведение дополнительных работ запрашивалось 15 миллионов рублей, но смету удалось сократить на 40%, поскольку была найдена возможность применения более дешевых, при этом не уступающих по качеству технических решений.
https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Участники проекта "Губернаторский контроль", инициированного губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, за первое полугодие текущего года проверили ремонт и благоустройство более тысячи объектов, сообщил руководитель рабочей группы проекта Андрей Скоркин.
Скоркин рассказал, что в центре внимания рабочей группы по осуществлению "Губернаторского контроля" – проекта, инициированного губернатором Михаилом Евраевым, объекты благоустройства, дороги, больницы и фельдшерские пункты, школы и детсады, учреждения культуры.
"По итогам первого полугодия проверено более тысячи различных объектов, на многих из них сейчас устраняются выявленные недочеты. Глава региона Михаил Евраев
ставит задачу, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Своевременное выявление проблемных вопросов позволяет исправлять ошибки", - цитирует Скоркина пресс-служба правительства Ярославской области.
Руководитель рабочей группы "Губернаторского контроля" подчеркнул: задача не просто отремонтировать или построить, а сделать это на достойном уровне, для людей, чтобы объект прослужил как можно дольше.
В качестве одного из примеров позитивных решений Андрей Скоркин отметил проработку вопроса развития Этнографического музея кацкарей в Мышкинском районе. На проведение дополнительных работ запрашивалось 15 миллионов рублей, но смету удалось сократить на 40%, поскольку была найдена возможность применения более дешевых, при этом не уступающих по качеству технических решений.