https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html

Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов

Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов - РИА Новости, 15.08.2024

Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов

Участники проекта "Губернаторский контроль", инициированного губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, за первое полугодие текущего года проверили... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:33

2024-08-15T10:33

2024-08-15T10:33

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Участники проекта "Губернаторский контроль", инициированного губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, за первое полугодие текущего года проверили ремонт и благоустройство более тысячи объектов, сообщил руководитель рабочей группы проекта Андрей Скоркин. Скоркин рассказал, что в центре внимания рабочей группы по осуществлению "Губернаторского контроля" – проекта, инициированного губернатором Михаилом Евраевым, объекты благоустройства, дороги, больницы и фельдшерские пункты, школы и детсады, учреждения культуры. "По итогам первого полугодия проверено более тысячи различных объектов, на многих из них сейчас устраняются выявленные недочеты. Глава региона Михаил Евраев ставит задачу, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Своевременное выявление проблемных вопросов позволяет исправлять ошибки", - цитирует Скоркина пресс-служба правительства Ярославской области. Руководитель рабочей группы "Губернаторского контроля" подчеркнул: задача не просто отремонтировать или построить, а сделать это на достойном уровне, для людей, чтобы объект прослужил как можно дольше. В качестве одного из примеров позитивных решений Андрей Скоркин отметил проработку вопроса развития Этнографического музея кацкарей в Мышкинском районе. На проведение дополнительных работ запрашивалось 15 миллионов рублей, но смету удалось сократить на 40%, поскольку была найдена возможность применения более дешевых, при этом не уступающих по качеству технических решений.

https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославская область, михаил евраев