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СК проверит данные о плесени в классах приморской школы
СК проверит данные о плесени в классах приморской школы - РИА Новости, 15.08.2024
СК проверит данные о плесени в классах приморской школы
Следователи в Приморье проводят доследственную проверку информации о появившейся после ремонта крыши плесени в учебных классах школы в поселке Трудовое под... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:16
2024-08-15T04:16
2024-08-15T04:16
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александр бастрыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье проводят доследственную проверку информации о появившейся после ремонта крыши плесени в учебных классах школы в поселке Трудовое под Владивостоком, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в местных СМИ появилась информация от родителей учеников школы № 79 в посёлке Трудовое. Утверждалось, что стены, потолки и мебель в учебных классах покрылись плесенью после протечек во время капитального ремонта крыши. В распространенном родителями видео из школы видны характерные потёки на стенах, вспученная краска и штукатурка, плесень на стенах и потолке. "В социальных медиа сообщается, что дети в одной из приморских школ в новом учебном году будут учиться в опасных для жизни и здоровья условиях, поскольку в классах после ремонта крыши здания распространяется плесень. Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального следкома. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Приморскому краю доложить о ходе проверки.
https://ria.ru/20240814/prigovor-1966182162.html
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о плесени в классах приморской школы
СК проверяет данные о плесени в классах отремонтированной школы в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье проводят доследственную проверку информации о появившейся после ремонта крыши плесени в учебных классах школы в поселке Трудовое под Владивостоком, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в местных СМИ появилась информация от родителей учеников школы № 79 в посёлке Трудовое. Утверждалось, что стены, потолки и мебель в учебных классах покрылись плесенью после протечек во время капитального ремонта крыши. В распространенном родителями видео из школы видны характерные потёки на стенах, вспученная краска и штукатурка, плесень на стенах и потолке.
"В социальных медиа сообщается, что дети в одной из приморских школ в новом учебном году будут учиться в опасных для жизни и здоровья условиях, поскольку в классах после ремонта крыши здания распространяется плесень. Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального следкома.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин
поручил руководителю СУСК РФ по Приморскому краю доложить о ходе проверки.