https://ria.ru/20240815/proverka-1966298671.html

СК проверит данные о плесени в классах приморской школы

СК проверит данные о плесени в классах приморской школы - РИА Новости, 15.08.2024

СК проверит данные о плесени в классах приморской школы

Следователи в Приморье проводят доследственную проверку информации о появившейся после ремонта крыши плесени в учебных классах школы в поселке Трудовое под... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:16

2024-08-15T04:16

2024-08-15T04:16

происшествия

россия

приморский край

владивосток

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье проводят доследственную проверку информации о появившейся после ремонта крыши плесени в учебных классах школы в поселке Трудовое под Владивостоком, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в местных СМИ появилась информация от родителей учеников школы № 79 в посёлке Трудовое. Утверждалось, что стены, потолки и мебель в учебных классах покрылись плесенью после протечек во время капитального ремонта крыши. В распространенном родителями видео из школы видны характерные потёки на стенах, вспученная краска и штукатурка, плесень на стенах и потолке. "В социальных медиа сообщается, что дети в одной из приморских школ в новом учебном году будут учиться в опасных для жизни и здоровья условиях, поскольку в классах после ремонта крыши здания распространяется плесень. Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального следкома. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Приморскому краю доложить о ходе проверки.

https://ria.ru/20240814/prigovor-1966182162.html

https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html

россия

приморский край

владивосток

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происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)