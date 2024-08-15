https://ria.ru/20240815/proizvodstvo-1966331458.html

Производство растительного масла наращивают в Липецкой области

Производство растительного масла наращивают в Липецкой области - РИА Новости, 15.08.2024

Производство растительного масла наращивают в Липецкой области

В 2026 году Липецкая область планирует увеличить объем производства растительных масел, это произойдет благодаря завершению строительства второй очереди завода... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:44

2024-08-15T10:44

2024-08-15T10:45

липецкая область

тербунский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. В 2026 году Липецкая область планирует увеличить объем производства растительных масел, это произойдет благодаря завершению строительства второй очереди завода по переработке сои и рапса в Тербунском районе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что проект принадлежит компании "Черноземье", которая в 2016 году открыла первый завод по переработке подсолнечника и сейчас производит 90% растительного масла Липецкой области. В сутки там перерабатывают до 2 тысяч тонн подсолнечника, из которого получают около 900 тонн масла и почти 740 тонн шрота. Второй завод будет перерабатывать сою и рапс, его строительство инвестор планирует завершить весной 2025 года. Проектные мощности нового завода составят 2,7 тысячи тонн переработки сои или 2 тысячи тонн рапса в сутки. Выйти на них компания планирует в 2026 году. Объем инвестиций в новый проект составит 13,2 миллиарда рублей. Сейчас идет монтаж оборудования элеватора. Возводятся каркасы двух будущих цехов. Всего их будет три: подготовительно-прессовый, экстракционный и цех гидратации и производства лецитина. "Площади под соей и рапсом в регионе растут. Культуры перспективные, экспортно ориентированные. Соевое и рапсовое масла – одни из самых востребованных на мировом рынке. Выполняем задачи по увеличению объема экспорта АПК в 1,5 раза до 2030 года, поставленные президентом России Владимиром Путиным, при этом обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что с появлением второй очереди завода будут закрыты вопросы трудоустройства и обеспечения заработной платой жителей сразу четырех районов области. Сейчас на заводе по переработке подсолнечника работает 350 человек из Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов области. По словам Артамонова, с открытием второй очереди будет создано еще 275 рабочих мест, планируется привлечь рабочих из Елецкого района.

https://ria.ru/20240813/svekla-1965887469.html

https://ria.ru/20240730/zerno-1962870001.html

тербунский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тербунский район, игорь артамонов