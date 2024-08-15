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Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
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11:15 15.08.2024 (обновлено: 11:20 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/proisshestvie-1966338109.html
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области
Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:15
2024-08-15T11:20
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.В четверг в МЧС РФ заявили, что обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. "Подробно что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое довести", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html
белгородская область
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Гладков о введении режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области

В Белгородской области разъяснят, что подразумевает федеральный режим ЧС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
В четверг в МЧС РФ заявили, что обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
"Подробно что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое довести", - сказал Гладков.
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
10:30
 
Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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