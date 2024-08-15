https://ria.ru/20240815/proisshestvie-1966338109.html
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области
Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:15
2024-08-15T11:15
2024-08-15T11:20
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.В четверг в МЧС РФ заявили, что обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. "Подробно что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое довести", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html
белгородская область
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Гладков о введении режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2024-08-15T11:15
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области
В Белгородской области разъяснят, что подразумевает федеральный режим ЧС