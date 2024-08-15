https://ria.ru/20240815/proisshestvie-1966338109.html

Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области

Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024

Гладков рассказал о режиме ЧС в Белгородской области

Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:15

2024-08-15T11:15

2024-08-15T11:20

белгородская область

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.В четверг в МЧС РФ заявили, что обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. "Подробно что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое довести", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html

белгородская область

россия

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Гладков о введении режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. 2024-08-15T11:15 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия