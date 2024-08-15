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США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов - РИА Новости, 15.08.2024

США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка 5 миллиардов... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:34

2024-08-15T22:34

2024-08-15T22:34

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министерство обороны сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка 5 миллиардов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно данным ведомства, правительство ФРГ запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, транспортные и иные услуги. Как отмечают в Пентагоне, предполагаемая сделка послужит интересам внешней политики США путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве "важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона". Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.

https://ria.ru/20240710/ssha-1958825679.html

сша

германия

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в мире, сша, германия, вашингтон (штат), министерство обороны сша, государственный департамент сша