Житель ЛНР получил 11,5 года колонии за шпионаж
Житель ЛНР получил 11,5 года колонии строгого режима за шпионаж
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 11 годам 6 месяцам колонии строго режима гражданина Украины, живущего в республике, обвиняемого в шпионаже, сообщили в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.
В начале января УФСБ России по ЛНР сообщало о задержании подозреваемого в шпионаже и возбуждении против него уголовного дела..
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"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное Управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина Украины А., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении Верховного суда региона.
Как следует из материалов уголовного дела, гражданин А. осуществлял собирание и передачу разведданных сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. Уточняется, что в судебном заседании гражданин А. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым гражданин А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ... ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.