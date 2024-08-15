https://ria.ru/20240815/prigovor-1966436681.html

Житель ЛНР получил 11,5 года колонии за шпионаж

Житель ЛНР получил 11,5 года колонии за шпионаж - РИА Новости, 15.08.2024

Житель ЛНР получил 11,5 года колонии за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил к 11 годам 6 месяцам колонии строго режима гражданина Украины, живущего в республике, обвиняемого в шпионаже, сообщили в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:11

2024-08-15T17:11

2024-08-15T17:32

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 11 годам 6 месяцам колонии строго режима гражданина Украины, живущего в республике, обвиняемого в шпионаже, сообщили в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.В начале января УФСБ России по ЛНР сообщало о задержании подозреваемого в шпионаже и возбуждении против него уголовного дела.."Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное Управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина Украины А., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении Верховного суда региона.Как следует из материалов уголовного дела, гражданин А. осуществлял собирание и передачу разведданных сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. Уточняется, что в судебном заседании гражданин А. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном."По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым гражданин А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ... ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, происшествия