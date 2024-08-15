https://ria.ru/20240815/prichastnost-1966426509.html

Депутат рассказал о последствиях при причастности Киева к подрыву "Потоков"

Депутат рассказал о последствиях при причастности Киева к подрыву "Потоков" - РИА Новости, 15.08.2024

Депутат рассказал о последствиях при причастности Киева к подрыву "Потоков"

Если за подрывом газопроводов "Северных потоков" стоит Украина, это может иметь последствия для оказываемой ей помощи со стороны Нидерландов, заявил... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:33

2024-08-15T16:33

2024-08-15T16:42

в мире

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украина

россия

герт вилдерс

дмитрий песков

валерий залужный

генеральная прокуратура рф

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ГААГА, 15 авг - РИА Новости. Если за подрывом газопроводов "Северных потоков" стоит Украина, это может иметь последствия для оказываемой ей помощи со стороны Нидерландов, заявил представитель правой партии "Фермерско-гражданского движения" (BBB) по иностранным делам Хенк Вермеер. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. "Хорошо, что наконец-то появился подозреваемый. Расследование, судя по всему, продвигается... Но самое главное, наверное, не кто это сделал, а кто приказал", - заявил Вермеер в передаче на радиостанции NPO Radio 1. По его словам, пока слишком рано рассуждать о возможных последствиях этой ситуации для оказываемой Нидерландами поддержки Украины, однако нельзя ничего исключать. "Конечно, это может иметь серьезные последствия", - отметил депутат. Лидер крупнейшей в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс ранее сообщил, что обратился с вопросами к правительству Нидерландов с целью прояснить роль Украины в подрыве "Северных потоков". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.

https://ria.ru/20240815/eks-glava-1966413749.html

https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html

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в мире, нидерланды, украина, россия, герт вилдерс, дмитрий песков, валерий залужный, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2