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Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/pozhertvovanie-1966486107.html
Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области
Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области
Пожелавшая остаться неизвестной жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, находящихся на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:19
2024-08-15T21:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
псковская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Пожелавшая остаться неизвестной жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, находящихся на передовой в Курской области, сообщил региональный центр добровольчества. "К нам обратилась женщина с просьбой помочь ей в приобретении гуманитарной помощи для псковских военнослужащих, находящихся сегодня на передовой в Курской области. Она попросила купить для военных "все, что нужно". И на общую сумму более 1,4 миллиона рублей были закуплены военная форма, тактическая амуниция, медикаменты, носилки, жгуты, спальники, фонари, газовые горелки и другое", - сказано в публикации Telegram-канала ресурсного центра добровольчества Псковской области. Как отмечается, женщина пожелала сохранить анонимность. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html
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курская область, россия, псковская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Псковская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области

Жительница Пскова пожертвовала 1,4 млн рублей на закупки для ВС РФ под Курском

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Пожелавшая остаться неизвестной жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, находящихся на передовой в Курской области, сообщил региональный центр добровольчества.
«
"К нам обратилась женщина с просьбой помочь ей в приобретении гуманитарной помощи для псковских военнослужащих, находящихся сегодня на передовой в Курской области. Она попросила купить для военных "все, что нужно". И на общую сумму более 1,4 миллиона рублей были закуплены военная форма, тактическая амуниция, медикаменты, носилки, жгуты, спальники, фонари, газовые горелки и другое", - сказано в публикации Telegram-канала ресурсного центра добровольчества Псковской области.
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Как отмечается, женщина пожелала сохранить анонимность.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПсковская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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