https://ria.ru/20240815/pozhertvovanie-1966486107.html

Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области

Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области

Пожелавшая остаться неизвестной жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, находящихся на... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:19

2024-08-15T21:19

2024-08-15T21:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

псковская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Пожелавшая остаться неизвестной жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, находящихся на передовой в Курской области, сообщил региональный центр добровольчества. "К нам обратилась женщина с просьбой помочь ей в приобретении гуманитарной помощи для псковских военнослужащих, находящихся сегодня на передовой в Курской области. Она попросила купить для военных "все, что нужно". И на общую сумму более 1,4 миллиона рублей были закуплены военная форма, тактическая амуниция, медикаменты, носилки, жгуты, спальники, фонари, газовые горелки и другое", - сказано в публикации Telegram-канала ресурсного центра добровольчества Псковской области. Как отмечается, женщина пожелала сохранить анонимность. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

курская область

россия

псковская область

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курская область, россия, псковская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины