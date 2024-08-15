Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области
Жительница Пскова пожертвовала 1,4 млн рублей на закупки для ВС РФ под Курском
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Пожелавшая остаться неизвестной жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, находящихся на передовой в Курской области, сообщил региональный центр добровольчества.
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"К нам обратилась женщина с просьбой помочь ей в приобретении гуманитарной помощи для псковских военнослужащих, находящихся сегодня на передовой в Курской области. Она попросила купить для военных "все, что нужно". И на общую сумму более 1,4 миллиона рублей были закуплены военная форма, тактическая амуниция, медикаменты, носилки, жгуты, спальники, фонари, газовые горелки и другое", - сказано в публикации Telegram-канала ресурсного центра добровольчества Псковской области.
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Как отмечается, женщина пожелала сохранить анонимность.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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