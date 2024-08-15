https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html

Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили

Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили - РИА Новости, 15.08.2024

Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили

Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:02

2024-08-15T21:02

2024-08-15T21:02

происшествия

люберцы

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг сообщалось, что на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. Он был локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В 12 часов 40 минут возгорание ликвидировали. "Пожар в Люберцах полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html

люберцы

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)