https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили - РИА Новости, 15.08.2024
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:02
2024-08-15T21:02
2024-08-15T21:02
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг сообщалось, что на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. Он был локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В 12 часов 40 минут возгорание ликвидировали. "Пожар в Люберцах полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
МЧС: пожар в Люберцах полностью потушили, причина возгорания устанавливается