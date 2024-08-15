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Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили - РИА Новости, 15.08.2024
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21:02 15.08.2024
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Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили - РИА Новости, 15.08.2024
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:02
2024-08-15T21:02
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг сообщалось, что на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. Он был локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В 12 часов 40 минут возгорание ликвидировали. "Пожар в Люберцах полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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люберцы
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили

МЧС: пожар в Люберцах полностью потушили, причина возгорания устанавливается

© РИА НовостиПожар в Люберцах
Пожар в Люберцах - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости
Пожар в Люберцах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС России.
В четверг сообщалось, что на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. Он был локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В 12 часов 40 минут возгорание ликвидировали.
«
"Пожар в Люберцах полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
Пожар на заводе в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах
Вчера, 11:59
 
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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