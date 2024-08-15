https://ria.ru/20240815/pozhar-1966400849.html

В Адыгее потушили пожар в складском ангаре

В Адыгее потушили пожар в складском ангаре - РИА Новости, 15.08.2024

В Адыгее потушили пожар в складском ангаре

Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:57

2024-08-15T14:57

2024-08-15T15:02

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в Адыгее полностью ликвидировали огнеборцы МЧС России", - говорится в сообщении. К тушению были привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)