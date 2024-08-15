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В Адыгее потушили пожар в складском ангаре - РИА Новости, 15.08.2024
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14:57 15.08.2024 (обновлено: 15:02 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966400849.html
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре - РИА Новости, 15.08.2024
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре
Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:57
2024-08-15T15:02
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в Адыгее полностью ликвидировали огнеборцы МЧС России", - говорится в сообщении. К тушению были привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре

МЧС: пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидировали

© Фото : МЧС Республики АдыгеяПожар в поселке Четук
Пожар в поселке Четук - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : МЧС Республики Адыгея
Пожар в поселке Четук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"Пожар в Адыгее полностью ликвидировали огнеборцы МЧС России", - говорится в сообщении.
К тушению были привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.
На месте пожара в ТЦ РИО в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили
14 августа, 10:14
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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