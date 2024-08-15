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В Адыгее потушили пожар в складском ангаре
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре - РИА Новости, 15.08.2024
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре
Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:57
2024-08-15T14:57
2024-08-15T15:02
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в Адыгее полностью ликвидировали огнеборцы МЧС России", - говорится в сообщении. К тушению были привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее потушили пожар в складском ангаре
МЧС: пожар в складском ангаре в Адыгее полностью ликвидировали