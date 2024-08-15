https://ria.ru/20240815/pozhar-1966302858.html

В Адыгее загорелся складской ангар

В Адыгее загорелся складской ангар - РИА Новости, 15.08.2024

В Адыгее загорелся складской ангар

Складской ангар и деревянные поддоны горят в Адыгее на 900 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:08

2024-08-15T06:08

2024-08-15T06:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

республика адыгея

теучежский район

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Складской ангар и деревянные поддоны горят в Адыгее на 900 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Республике Адыгея ликвидируют крупный пожар. Горит складской ангар и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Чекут Теучежского района. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что 5.47 мск пожар локализовали.Кроме того, сообщается, что к тушению привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

россия

республика адыгея

теучежский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика адыгея, теучежский район