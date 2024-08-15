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В Адыгее загорелся складской ангар - РИА Новости, 15.08.2024
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06:08 15.08.2024 (обновлено: 06:15 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966302858.html
В Адыгее загорелся складской ангар
В Адыгее загорелся складской ангар - РИА Новости, 15.08.2024
В Адыгее загорелся складской ангар
Складской ангар и деревянные поддоны горят в Адыгее на 900 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:08
2024-08-15T06:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
республика адыгея
теучежский район
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Складской ангар и деревянные поддоны горят в Адыгее на 900 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Республике Адыгея ликвидируют крупный пожар. Горит складской ангар и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Чекут Теучежского района. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что 5.47 мск пожар локализовали.Кроме того, сообщается, что к тушению привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html
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россия
республика адыгея
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика адыгея, теучежский район
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Теучежский район
В Адыгее загорелся складской ангар

МЧС: в Адыгее загорелся складской ангар и деревянные поддоны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Складской ангар и деревянные поддоны горят в Адыгее на 900 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Республике Адыгея ликвидируют крупный пожар. Горит складской ангар и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Чекут Теучежского района. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 5.47 мск пожар локализовали.
Кроме того, сообщается, что к тушению привлечены 28 человек и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяТеучежский район
 
 
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