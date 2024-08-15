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Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024
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Республика Татарстан
 
14:27 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/pomosch-1966389536.html
Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024
Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, сообщает республиканское агентство по... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:27
2024-08-15T14:27
республика татарстан
курская область
гуманитарная помощь
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КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "Татарстан отправил в Курскую область три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, они собраны усилиями общественных организаций, волонтеров и правительства республики. Организатором акции выступило республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!", - говорится в сообщении. Отмечается, что за неделю активисты собрали две фуры помощи благодаря поддержке фондов, общественных организаций и неравнодушных граждан. Треть гуманитарного груза направило руководство Татарстана. Помощь была собрана с учетом конкретных запросов жителей Курской области. В нее вошли продукты, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника и строительные материалы. Транспорт для перевозки предоставило правительство Татарстана. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время отправки гуманитарного конвоя выразила благодарность всем участникам акции и заверила, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся соотечественникам. "Мы отправляем три 20-тонные фуры с фасованными продуктами питания, что позволит быстро сформировать индивидуальные пакеты для нуждающихся. Кроме того, по запросу коллег из Курской области мы включили в груз строительные материалы", - сказала она.
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966162519.html
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курская область, гуманитарная помощь
Республика Татарстан, Курская область, Гуманитарная помощь

Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"Татарстан отправил в Курскую область три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, они собраны усилиями общественных организаций, волонтеров и правительства республики. Организатором акции выступило республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за неделю активисты собрали две фуры помощи благодаря поддержке фондов, общественных организаций и неравнодушных граждан. Треть гуманитарного груза направило руководство Татарстана.
Помощь была собрана с учетом конкретных запросов жителей Курской области. В нее вошли продукты, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника и строительные материалы. Транспорт для перевозки предоставило правительство Татарстана.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время отправки гуманитарного конвоя выразила благодарность всем участникам акции и заверила, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся соотечественникам.
"Мы отправляем три 20-тонные фуры с фасованными продуктами питания, что позволит быстро сформировать индивидуальные пакеты для нуждающихся. Кроме того, по запросу коллег из Курской области мы включили в груз строительные материалы", - сказала она.
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Республика ТатарстанКурская областьГуманитарная помощь
 
 
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