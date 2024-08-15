https://ria.ru/20240815/pomosch-1966389536.html

Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024

Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, сообщает республиканское агентство по... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:27

2024-08-15T14:27

2024-08-15T14:27

республика татарстан

курская область

гуманитарная помощь

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КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Татарстан отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи - три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "Татарстан отправил в Курскую область три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, они собраны усилиями общественных организаций, волонтеров и правительства республики. Организатором акции выступило республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!", - говорится в сообщении. Отмечается, что за неделю активисты собрали две фуры помощи благодаря поддержке фондов, общественных организаций и неравнодушных граждан. Треть гуманитарного груза направило руководство Татарстана. Помощь была собрана с учетом конкретных запросов жителей Курской области. В нее вошли продукты, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника и строительные материалы. Транспорт для перевозки предоставило правительство Татарстана. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время отправки гуманитарного конвоя выразила благодарность всем участникам акции и заверила, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся соотечественникам. "Мы отправляем три 20-тонные фуры с фасованными продуктами питания, что позволит быстро сформировать индивидуальные пакеты для нуждающихся. Кроме того, по запросу коллег из Курской области мы включили в груз строительные материалы", - сказала она.

https://ria.ru/20240814/pomosch-1966162519.html

https://ria.ru/20240814/tatarstan-1966174573.html

курская область

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, гуманитарная помощь