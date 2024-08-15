https://ria.ru/20240815/pomosch-1966365997.html

Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 128 миллионов рублей

Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 128 миллионов рублей - РИА Новости, 15.08.2024

Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 128 миллионов рублей

Россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей на закупку техники и медикаментов для бойцов в рамках сбора "Защитникам Курской области",... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:54

2024-08-15T12:54

2024-08-15T12:54

надежные люди

курская область

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966368578_106:0:2440:1313_1920x0_80_0_0_7b6b3ea09fdf66d6037876db8424f38c.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей на закупку техники и медикаментов для бойцов в рамках сбора "Защитникам Курской области", который ведет "Народный фронт", сообщили в пресс-службе движения. "Для помощи бойцам, отражающим атаки врага, "Народный фронт" ведёт специальный сбор "Защитникам Курской области". На сегодняшний день в рамках сбора россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На эти средства закупаются системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, медикаменты и многое другое. "Уже закуплено и передано бойцам самое нужное оборудование", – отметил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов. Техника выдается небольшими партиями по мере поступления на склад, поскольку обстановка на фронте не позволяет собирать большие колонны и проводить массовые вручения. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины