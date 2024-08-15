https://ria.ru/20240815/pomosch-1966365997.html
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 128 миллионов рублей
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 128 миллионов рублей - РИА Новости, 15.08.2024
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 128 миллионов рублей
Россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей на закупку техники и медикаментов для бойцов в рамках сбора "Защитникам Курской области",... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:54
2024-08-15T12:54
2024-08-15T12:54
надежные люди
курская область
брянская область
валерий герасимов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей на закупку техники и медикаментов для бойцов в рамках сбора "Защитникам Курской области", который ведет "Народный фронт", сообщили в пресс-службе движения. "Для помощи бойцам, отражающим атаки врага, "Народный фронт" ведёт специальный сбор "Защитникам Курской области". На сегодняшний день в рамках сбора россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На эти средства закупаются системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, медикаменты и многое другое. "Уже закуплено и передано бойцам самое нужное оборудование", – отметил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов. Техника выдается небольшими партиями по мере поступления на склад, поскольку обстановка на фронте не позволяет собирать большие колонны и проводить массовые вручения. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Надежные люди, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей на закупку техники и медикаментов для бойцов в рамках сбора "Защитникам Курской области", который ведет "Народный фронт", сообщили в пресс-службе движения.
"Для помощи бойцам, отражающим атаки врага, "Народный фронт" ведёт специальный сбор "Защитникам Курской области". На сегодняшний день в рамках сбора россияне передали в фонд "Всё для Победы!" 128 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На эти средства закупаются системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, медикаменты и многое другое.
"Уже закуплено и передано бойцам самое нужное оборудование", – отметил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Техника выдается небольшими партиями по мере поступления на склад, поскольку обстановка на фронте не позволяет собирать большие колонны и проводить массовые вручения.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.