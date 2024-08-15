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Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
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Надежные люди
 
11:44 15.08.2024 (обновлено: 11:45 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pomosch-1966351442.html
Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область
Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область
Волонтеры в Иркутске собрали вторую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области и отправили в пункты временного размещения, сообщает губернатор... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:44
2024-08-15T11:45
надежные люди
иркутск
курская область
игорь кобзев
гуманитарная помощь
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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Волонтеры в Иркутске собрали вторую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области и отправили в пункты временного размещения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Первую партию доставили в Курск на прошлой неделе со склада в Ростове-на-Дону, куда поступают грузы из Приангарья. Новую поставку гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали в отделении всероссийского студенческого корпуса спасателей в Иркутске. "Во второй партии десятки паллет общим весом в несколько тонн. Здесь и консервы, и детское питание, и средства личной гигиены, и постельное бельё. Люди прекрасно понимают, что именно сейчас нужно тем, кто находится в пунктах временного размещения", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. В сборе гуманитарного груза участвовали также волонтеры из Братска, а также из Нижнеудинского и Тайшетского районов. Губернатор также отметил, что на спецсчет Иркутского областного отделения Российского Красного Креста для жителей Курской области уже поступило более 2,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966243787.html
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иркутск, курская область, игорь кобзев, гуманитарная помощь
Надежные люди, Иркутск, Курская область, Игорь Кобзев, Гуманитарная помощь

Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область

© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиВолонтеры в Иркутске собрали партию гуманитарной помощи для жителей Курской области
Волонтеры в Иркутске собрали партию гуманитарной помощи для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Волонтеры в Иркутске собрали партию гуманитарной помощи для жителей Курской области
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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Волонтеры в Иркутске собрали вторую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области и отправили в пункты временного размещения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Первую партию доставили в Курск на прошлой неделе со склада в Ростове-на-Дону, куда поступают грузы из Приангарья. Новую поставку гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали в отделении всероссийского студенческого корпуса спасателей в Иркутске.
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"Во второй партии десятки паллет общим весом в несколько тонн. Здесь и консервы, и детское питание, и средства личной гигиены, и постельное бельё. Люди прекрасно понимают, что именно сейчас нужно тем, кто находится в пунктах временного размещения", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
В сборе гуманитарного груза участвовали также волонтеры из Братска, а также из Нижнеудинского и Тайшетского районов.
Губернатор также отметил, что на спецсчет Иркутского областного отделения Российского Красного Креста для жителей Курской области уже поступило более 2,6 миллиона рублей.
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Надежные людиИркутскКурская областьИгорь КобзевГуманитарная помощь
 
 
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