https://ria.ru/20240815/pomosch-1966351442.html

Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область

Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024

Волонтеры из Иркутска отправили вторую партию гумпомощи в Курскую область

Волонтеры в Иркутске собрали вторую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области и отправили в пункты временного размещения, сообщает губернатор... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:44

2024-08-15T11:44

2024-08-15T11:45

надежные люди

иркутск

курская область

игорь кобзев

гуманитарная помощь

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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Волонтеры в Иркутске собрали вторую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области и отправили в пункты временного размещения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Первую партию доставили в Курск на прошлой неделе со склада в Ростове-на-Дону, куда поступают грузы из Приангарья. Новую поставку гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали в отделении всероссийского студенческого корпуса спасателей в Иркутске. "Во второй партии десятки паллет общим весом в несколько тонн. Здесь и консервы, и детское питание, и средства личной гигиены, и постельное бельё. Люди прекрасно понимают, что именно сейчас нужно тем, кто находится в пунктах временного размещения", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. В сборе гуманитарного груза участвовали также волонтеры из Братска, а также из Нижнеудинского и Тайшетского районов. Губернатор также отметил, что на спецсчет Иркутского областного отделения Российского Красного Креста для жителей Курской области уже поступило более 2,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240814/pomosch-1966243787.html

иркутск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, курская область, игорь кобзев, гуманитарная помощь