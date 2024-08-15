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Полиция применила силу при задержании гражданина США в Москве - РИА Новости, 15.08.2024
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12:02 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/politsija-1966356329.html
Полиция применила силу при задержании гражданина США в Москве
Полиция применила силу при задержании гражданина США в Москве - РИА Новости, 15.08.2024
Полиция применила силу при задержании гражданина США в Москве
Полиция применила силу при задержании гражданина США Джозефа Татера, устроившего скандал при заселении в гостиницу Radisson в Москве, говорится в судебных... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:02
2024-08-15T12:02
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Полиция применила силу при задержании гражданина США Джозефа Татера, устроившего скандал при заселении в гостиницу Radisson в Москве, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "На неоднократные замечания и требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, продолжал вести себя агрессивно... был предупрежден о применении к нему физической силы и специальных средств, на что также не отреагировал, в связи с чем к Татеру Д. была применена физическая сила и специальное средство ограничения подвижности (наручники), осуществлено доставление в дежурную часть", - сказано в материалах. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Мещанский суд Москвы назначил американцу Джозефу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.
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сша, россия, москва, происшествия
США, Россия, Москва, Происшествия
Полиция применила силу при задержании гражданина США в Москве

Полиция применила силу при задержании американца, напавшего на полицейского

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Полиция применила силу при задержании гражданина США Джозефа Татера, устроившего скандал при заселении в гостиницу Radisson в Москве, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"На неоднократные замечания и требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, продолжал вести себя агрессивно... был предупрежден о применении к нему физической силы и специальных средств, на что также не отреагировал, в связи с чем к Татеру Д. была применена физическая сила и специальное средство ограничения подвижности (наручники), осуществлено доставление в дежурную часть", - сказано в материалах.
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По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского.
Мещанский суд Москвы назначил американцу Джозефу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.
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