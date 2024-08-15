https://ria.ru/20240815/pogrankontrol-1966429052.html

Власти Мадрида намерены усилить пограничный контроль в аэропорту

Власти Мадрида намерены усилить пограничный контроль в аэропорту - РИА Новости, 15.08.2024

Власти Мадрида намерены усилить пограничный контроль в аэропорту

Власти автономного сообщества Мадрид считают целесообразным усилить пограничный контроль в мадридском аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса для борьбы с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:39

2024-08-15T16:39

2024-08-15T16:41

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МАДРИД, 15 авг - РИА Новости. Власти автономного сообщества Мадрид считают целесообразным усилить пограничный контроль в мадридском аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса для борьбы с распространением вируса оспы обезьян, передает в четверг новостное агентство Europa Press со ссылкой на регионального советника по здравоохранению Фатиму Матуте. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения. "На данный момент возможное появление этого нового варианта вируса в Мадридском сообществе может быть связано с въездом в Испанию зараженных людей с африканского континента или людей, имевших тесный контакт с теми, кто был заражен этим вариантом вируса, выявленным во время ее вспышки в Африке", - передает агентство слова Матуте. Уточняется, что по этой причине власти Мадрида готовы усиливать меры для выявления случаев оспы обезьяны на ранних стадиях. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

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в мире, мадрид, африка, испания, воз, здоровье - общество