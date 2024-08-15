https://ria.ru/20240815/pogoda-1966449088.html

Ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета

Ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета - РИА Новости, 15.08.2024

Ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета

Ближайшей ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета, термометры покажут плюс 8-10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:04

2024-08-15T18:04

2024-08-15T18:04

общество

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ближайшей ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета, термометры покажут плюс 8-10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Подходящая к своему завершению рабочая неделя, впрочем, как и вся первая половина августа, не особо радовала жителей и гостей столичного региона тёплой погодой - температура воздуха на 1-3 градуса отставала от климатической нормы… Ближайшей ночью вновь будет холодно - столбики термометров опустятся до самых низких отметок с начала лета - в мегаполисе (в Москве - ред.) ожидается плюс 8 - плюс 10 градусов, а по области плюс 6 - плюс 11", - написал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик отметил, что на этом запасы холода у августа закончатся, уже днём в пятницу воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в Москве и до плюс 21-26 в Подмосковье, что соответствует климатической норме этих дней августа.

https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)