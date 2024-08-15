Ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета
Леус: ночью в Москве будет плюс 8-10 градусов, это самая низкая температура лета
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ближайшей ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета, термометры покажут плюс 8-10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Подходящая к своему завершению рабочая неделя, впрочем, как и вся первая половина августа, не особо радовала жителей и гостей столичного региона тёплой погодой - температура воздуха на 1-3 градуса отставала от климатической нормы… Ближайшей ночью вновь будет холодно - столбики термометров опустятся до самых низких отметок с начала лета - в мегаполисе (в Москве - ред.) ожидается плюс 8 - плюс 10 градусов, а по области плюс 6 - плюс 11", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на этом запасы холода у августа закончатся, уже днём в пятницу воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в Москве и до плюс 21-26 в Подмосковье, что соответствует климатической норме этих дней августа.
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