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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 15.08.2024
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08:02 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/pogoda-1966309872.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 15.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:02
2024-08-15T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что сохранится плотный порывистый северный ветер, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно в пределах нормы, барометры будут показывать 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240814/moskva-1966117149.html
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 23

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что сохранится плотный порывистый северный ветер, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно в пределах нормы, барометры будут показывать 747 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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