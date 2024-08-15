https://ria.ru/20240815/pogoda-1966309872.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 15.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:02

2024-08-15T08:02

2024-08-15T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что сохранится плотный порывистый северный ветер, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно в пределах нормы, барометры будут показывать 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240814/moskva-1966117149.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус