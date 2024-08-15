https://ria.ru/20240815/pogoda-1966309872.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 15.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:02
2024-08-15T08:02
2024-08-15T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21 - плюс 23 градуса, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что сохранится плотный порывистый северный ветер, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно в пределах нормы, барометры будут показывать 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240814/moskva-1966117149.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 23