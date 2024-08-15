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В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом - РИА Новости, 15.08.2024
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16:53 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/poezda-1966432988.html
В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом
В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом - РИА Новости, 15.08.2024
В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом
Движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка для безопасности перевозок... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:53
2024-08-15T16:53
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка для безопасности перевозок пассажиров, сообщили в МЖД. "Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в настоящее время движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка", - говорится в сообщении. В МЖД добавили, что пригородный поезд №6933 Михайловский Рудник — Курск курсирует по объездному маршруту через Орел. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/starovojt-1965440564.html
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россия, орел, льгов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Россия, Орел, Льгов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом

МЖД: движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом укорочено

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка для безопасности перевозок пассажиров, сообщили в МЖД.
"Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в настоящее время движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка", - говорится в сообщении.
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В МЖД добавили, что пригородный поезд №6933 Михайловский Рудник — Курск курсирует по объездному маршруту через Орел.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияОрелЛьговВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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