https://ria.ru/20240815/poezda-1966432988.html

В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом

В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом - РИА Новости, 15.08.2024

В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом

Движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка для безопасности перевозок... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:53

2024-08-15T16:53

2024-08-15T16:53

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орел

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владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка для безопасности перевозок пассажиров, сообщили в МЖД. "Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в настоящее время движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка", - говорится в сообщении. В МЖД добавили, что пригородный поезд №6933 Михайловский Рудник — Курск курсирует по объездному маршруту через Орел. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/starovojt-1965440564.html

https://ria.ru/20240808/mzhd-1964927207.html

россия

орел

льгов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, орел, льгов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество