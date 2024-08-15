В МЖД рассказали о движении поездов между Курском, Льговом и Орлом
МЖД: движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом укорочено
Вид на Курск. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка для безопасности перевозок пассажиров, сообщили в МЖД.
"Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в настоящее время движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка", - говорится в сообщении.
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В МЖД добавили, что пригородный поезд №6933 Михайловский Рудник — Курск курсирует по объездному маршруту через Орел.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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