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Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом - РИА Новости, 15.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:07 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966404832.html
Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом
Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом - РИА Новости, 15.08.2024
Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом
Порядка 40 новых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала находятся на различных стадиях реализации в Подмосковье, общий объем вложений в них... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:07
2024-08-15T15:07
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 40 новых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала находятся на различных стадиях реализации в Подмосковье, общий объем вложений в них составляет 136,6 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На сегодняшний день в Подмосковье на различных стадиях реализации находятся порядка 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Совокупный объем заявленных инвестиций составляет 136,6 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тысяч новых рабочих мест", – отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам зампреда, строительством и оснащением новых объектов, в том числе производственных, в Подмосковье сегодня занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других. Так, например, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, строительство в индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск производства осевых агрегатов "Хуацзин" и расширение в Дмитровском горокруге "ТЛЦ "Белый Раст", где сейчас реализуется проект по созданию второй очереди этого крупного терминально-логистического центра.
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московская область (подмосковье), китай, турция, снг, инвестиции
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Турция, СНГ, Инвестиции

Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 40 новых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала находятся на различных стадиях реализации в Подмосковье, общий объем вложений в них составляет 136,6 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На сегодняшний день в Подмосковье на различных стадиях реализации находятся порядка 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Совокупный объем заявленных инвестиций составляет 136,6 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тысяч новых рабочих мест", – отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам зампреда, строительством и оснащением новых объектов, в том числе производственных, в Подмосковье сегодня занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других.
Так, например, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, строительство в индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск производства осевых агрегатов "Хуацзин" и расширение в Дмитровском горокруге "ТЛЦ "Белый Раст", где сейчас реализуется проект по созданию второй очереди этого крупного терминально-логистического центра.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайТурцияСНГИнвестиции
 
 
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