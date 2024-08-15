Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 40 новых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала находятся на различных стадиях реализации в Подмосковье, общий объем вложений в них составляет 136,6 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На сегодняшний день в Подмосковье на различных стадиях реализации находятся порядка 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Совокупный объем заявленных инвестиций составляет 136,6 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тысяч новых рабочих мест", – отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, например, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, строительство в индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск производства осевых агрегатов "Хуацзин" и расширение в Дмитровском горокруге "ТЛЦ "Белый Раст", где сейчас реализуется проект по созданию второй очереди этого крупного терминально-логистического центра.