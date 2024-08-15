https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966404832.html

Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом

Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом - РИА Новости, 15.08.2024

Власти Подмосковья рассказали об инвестпроектах с иностранным капиталом

Порядка 40 новых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала находятся на различных стадиях реализации в Подмосковье, общий объем вложений в них... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:07

2024-08-15T15:07

2024-08-15T15:07

новости подмосковья

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турция

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инвестиции

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 40 новых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала находятся на различных стадиях реализации в Подмосковье, общий объем вложений в них составляет 136,6 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На сегодняшний день в Подмосковье на различных стадиях реализации находятся порядка 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Совокупный объем заявленных инвестиций составляет 136,6 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тысяч новых рабочих мест", – отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам зампреда, строительством и оснащением новых объектов, в том числе производственных, в Подмосковье сегодня занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других. Так, например, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, строительство в индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск производства осевых агрегатов "Хуацзин" и расширение в Дмитровском горокруге "ТЛЦ "Белый Раст", где сейчас реализуется проект по созданию второй очереди этого крупного терминально-логистического центра.

https://ria.ru/20240726/rabota-1962250772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), китай, турция, снг, инвестиции