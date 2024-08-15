https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966384424.html
Технологии эндоваскулярной хирургии начали применять в больнице Подмосковья
Технологии эндоваскулярной хирургии начали применять в больнице Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2024
Технологии эндоваскулярной хирургии начали применять в больнице Подмосковья
Жуковская больница стала первой в Подмосковье, где начали применять ротационную коронарную атерэктомию пациентам с тяжелым атеросклеротическим поражением... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:41
2024-08-15T13:41
2024-08-15T13:41
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жуковская больница стала первой в Подмосковье, где начали применять ротационную коронарную атерэктомию пациентам с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, в том числе при выраженном кальцинозе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Суть операции заключается в том, что с помощью специального микробура врачи буквально сверлят кальций в коронарной артерии, подготавливая ее для стентирования. Вмешательство проводится малоинвазивно. "Обычно при остром инфаркте миокарда мы ставим стент, и такая операция давно уже считается рутинной. Но есть пациенты с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, как правило, с хроническими заболеваниями, которым выполнение обычного стентирования провести нельзя, так как это не даст нужного эффекта. В таких случаях пациентам проводилась либо открытая операция, либо назначалась лекарственная терапия", - сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Жуковской больницы Борис Гегенава, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что благодаря ротационной атерэктомии врачи могут таких пациентов, а их порядка 10-15%, лечить малоинвазивными методами и стентировать. Речь идет даже о сложных пациентах с выраженным кальцинозом. Данный вид вмешательства проводится в Жуковской больнице бесплатно, по полису ОМС. Попасть на лечение могут пациенты как из Жуковского, так и из других городских округов Подмосковья, а также регионов России по направлению от лечащего врача.
https://ria.ru/20240815/rentgen-apparaty-1966369012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), врачи, медучреждения, полис омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи, Медучреждения, полис ОМС
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жуковская больница стала первой в Подмосковье, где начали применять ротационную коронарную атерэктомию пациентам с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, в том числе при выраженном кальцинозе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Суть операции заключается в том, что с помощью специального микробура врачи буквально сверлят кальций в коронарной артерии, подготавливая ее для стентирования. Вмешательство проводится малоинвазивно.
"Обычно при остром инфаркте миокарда мы ставим стент, и такая операция давно уже считается рутинной. Но есть пациенты с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, как правило, с хроническими заболеваниями, которым выполнение обычного стентирования провести нельзя, так как это не даст нужного эффекта. В таких случаях пациентам проводилась либо открытая операция, либо назначалась лекарственная терапия", - сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Жуковской больницы Борис Гегенава, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что благодаря ротационной атерэктомии врачи могут таких пациентов, а их порядка 10-15%, лечить малоинвазивными методами и стентировать. Речь идет даже о сложных пациентах с выраженным кальцинозом.
Данный вид вмешательства проводится в Жуковской больнице бесплатно, по полису ОМС
. Попасть на лечение могут пациенты как из Жуковского, так и из других городских округов Подмосковья, а также регионов России по направлению от лечащего врача.