https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966370866.html

Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье

Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье - РИА Новости, 15.08.2024

Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье

Процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области планируется полностью оцифровать благодаря информационной системе "Цифровой... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:51

2024-08-15T12:51

2024-08-15T12:51

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кадры

работа

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области планируется полностью оцифровать благодаря информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум", сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. "Используя функционал платформы цифровизации, планируется полностью оцифровать процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа. Также к системе цифрового документооборота "Максимум" подключен чат-бот для оперативного информирования сотрудников", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По данным пресс-службы, в информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум" реализован полный цикл кадровой работы, начиная с заполнения онлайн-анкеты при трудоустройстве. Сотрудники могут в электронном виде оформить заявления на отпуск или его перенос, ознакомиться с графиком отпусков и локальными нормативными актами, а также другими кадровыми документами. Руководитель организации может просмотреть графики отпусков всех подчинённых и их заявления с указанием сроков рассмотрения, а также воспользоваться функцией массовой подписи документов.

https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965751545.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кадры, работа