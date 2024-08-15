Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области планируется полностью оцифровать благодаря информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум", сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
"Используя функционал платформы цифровизации, планируется полностью оцифровать процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа. Также к системе цифрового документооборота "Максимум" подключен чат-бот для оперативного информирования сотрудников", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По данным пресс-службы, в информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум" реализован полный цикл кадровой работы, начиная с заполнения онлайн-анкеты при трудоустройстве. Сотрудники могут в электронном виде оформить заявления на отпуск или его перенос, ознакомиться с графиком отпусков и локальными нормативными актами, а также другими кадровыми документами. Руководитель организации может просмотреть графики отпусков всех подчинённых и их заявления с указанием сроков рассмотрения, а также воспользоваться функцией массовой подписи документов.