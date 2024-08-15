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Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье - РИА Новости, 15.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:51 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966370866.html
Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье
Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье - РИА Новости, 15.08.2024
Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье
Процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области планируется полностью оцифровать благодаря информационной системе "Цифровой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:51
2024-08-15T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кадры
работа
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области планируется полностью оцифровать благодаря информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум", сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. "Используя функционал платформы цифровизации, планируется полностью оцифровать процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа. Также к системе цифрового документооборота "Максимум" подключен чат-бот для оперативного информирования сотрудников", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По данным пресс-службы, в информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум" реализован полный цикл кадровой работы, начиная с заполнения онлайн-анкеты при трудоустройстве. Сотрудники могут в электронном виде оформить заявления на отпуск или его перенос, ознакомиться с графиком отпусков и локальными нормативными актами, а также другими кадровыми документами. Руководитель организации может просмотреть графики отпусков всех подчинённых и их заявления с указанием сроков рассмотрения, а также воспользоваться функцией массовой подписи документов.
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московская область (подмосковье), кадры, работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кадры, Работа

Процесс ведения кадровой документации планируют оцифровать в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области планируется полностью оцифровать благодаря информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум", сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
"Используя функционал платформы цифровизации, планируется полностью оцифровать процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа. Также к системе цифрового документооборота "Максимум" подключен чат-бот для оперативного информирования сотрудников", - отметила Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По данным пресс-службы, в информационной системе "Цифровой документооборот "Максимум" реализован полный цикл кадровой работы, начиная с заполнения онлайн-анкеты при трудоустройстве. Сотрудники могут в электронном виде оформить заявления на отпуск или его перенос, ознакомиться с графиком отпусков и локальными нормативными актами, а также другими кадровыми документами. Руководитель организации может просмотреть графики отпусков всех подчинённых и их заявления с указанием сроков рассмотрения, а также воспользоваться функцией массовой подписи документов.
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