https://ria.ru/20240815/podderzhka-1966448360.html

В Нидерландах призвали пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине

В Нидерландах призвали пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 15.08.2024

В Нидерландах призвали пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине в связи с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:00

2024-08-15T18:00

2024-08-15T18:00

в мире

россия

украина

нидерланды

владимир зеленский

герт вилдерс

анджей дуда

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/20/1554952001_0:2:2730:1538_1920x0_80_0_0_b2e5f381d0d81fd31b2ceaf5e120e16c.jpg

ГААГА, 15 авг - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине в связи с причастностью Киева к подрыву "Северных потоков", говорится в заявлении партии. Отмечается, что лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде не раз поднимал в Палате представителей (нижней палате парламента - ред.) Нидерландов вопрос о подрыве "Северных потоков", партия сразу поставила под сомнение версию о том, что это якобы могла сделать сама Россия. Однако, как отмечается в заявлении, страны Запада, включая Нидерланды, продолжали твердо стоять на стороне Украине. Теперь же, как отметили в нидерландской партии, уже четыре источника подтвердили причастность Владимира Зеленского к диверсии на газопроводах. "Интересы Нидерландов должны быть нашим наивысшим приоритетом. Наша страна стала прямой жертвой саботажа "Северных потоков", учитывая долю в них Gasunie. Возможно, наш кабинет министров, обладая знаниями, которые у нас есть сейчас, сможет пересмотреть, действительно ли наша поддержка США через эту прокси-войну на Украине отвечает голландским интересам", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте "Форума за демократию". Лидер крупнейшей в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс ранее сообщал, что обратился с вопросами к правительству Нидерландов с целью прояснить роль Украины в подрыве "Северных потоков". Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в четверг заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html

https://ria.ru/20240815/podryv-1966366579.html

https://ria.ru/20240815/sharij-1966405287.html

россия

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нидерланды, владимир зеленский, герт вилдерс, анджей дуда, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2