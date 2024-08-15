В Нидерландах призвали пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине
В Нидерландах призвали власти пересмотреть поддержку США по вопросам Украины
Амстердам . Архивное фото
ГААГА, 15 авг - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине в связи с причастностью Киева к подрыву "Северных потоков", говорится в заявлении партии.
Отмечается, что лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде не раз поднимал в Палате представителей (нижней палате парламента - ред.) Нидерландов вопрос о подрыве "Северных потоков", партия сразу поставила под сомнение версию о том, что это якобы могла сделать сама Россия. Однако, как отмечается в заявлении, страны Запада, включая Нидерланды, продолжали твердо стоять на стороне Украине.
Теперь же, как отметили в нидерландской партии, уже четыре источника подтвердили причастность Владимира Зеленского к диверсии на газопроводах. "Интересы Нидерландов должны быть нашим наивысшим приоритетом. Наша страна стала прямой жертвой саботажа "Северных потоков", учитывая долю в них Gasunie. Возможно, наш кабинет министров, обладая знаниями, которые у нас есть сейчас, сможет пересмотреть, действительно ли наша поддержка США через эту прокси-войну на Украине отвечает голландским интересам", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте "Форума за демократию".
Лидер крупнейшей в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс ранее сообщал, что обратился с вопросами к правительству Нидерландов с целью прояснить роль Украины в подрыве "Северных потоков".
Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в четверг заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Залужного вызвали в Киев, заявил Шарий
Вчера, 15:10