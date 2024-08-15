https://ria.ru/20240815/podderzhka-1966435929.html
Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав
Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав - РИА Новости, 15.08.2024
Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав
Жители Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта без уплаты... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:08
2024-08-15T17:08
2024-08-15T17:08
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Жители Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. "Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов… Следует отметить, что жители данных приграничных областей, обратившиеся в Госавтоинспекцию за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, освобождены от уплаты государственной пошлины", - говорится в сообщении. Уточняется, что в подразделениях Госавтоинспекции скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные дни. Отдельные регистрационно-экзаменационные подразделения переводятся в круглосуточный режим работы. Кроме того, госуслуги по восстановлению утраченных документов можно будет получить в пунктах временного размещения. При необходимости будут организованы выездные пункты приема. Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Белгородской, Брянской и Курской областей в настоящее время работают в усиленном режиме и оказывают всестороннюю помощь гражданам, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965736211.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, ирина волк, общество
Курская область, Россия, Ирина Волк, Общество
Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав
Жителей Белгородской, Брянской, Курской областей освободили от пошлины на права
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Жители Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, сообщается в Telegram-канале
официального представителя МВД России Ирины Волк.
"Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов… Следует отметить, что жители данных приграничных областей, обратившиеся в Госавтоинспекцию за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, освобождены от уплаты государственной пошлины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в подразделениях Госавтоинспекции скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные дни. Отдельные регистрационно-экзаменационные подразделения переводятся в круглосуточный режим работы.
Кроме того, госуслуги по восстановлению утраченных документов можно будет получить в пунктах временного размещения. При необходимости будут организованы выездные пункты приема.
Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Белгородской, Брянской и Курской областей в настоящее время работают в усиленном режиме и оказывают всестороннюю помощь гражданам, отмечается в сообщении.