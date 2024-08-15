https://ria.ru/20240815/podderzhka-1966435929.html

Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав

Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав - РИА Новости, 15.08.2024

Жителей приграничных областей освободили от пошлины при получении прав

Жители Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта без уплаты... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:08

2024-08-15T17:08

2024-08-15T17:08

курская область

россия

ирина волк

общество

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Жители Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. "Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов… Следует отметить, что жители данных приграничных областей, обратившиеся в Госавтоинспекцию за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, освобождены от уплаты государственной пошлины", - говорится в сообщении. Уточняется, что в подразделениях Госавтоинспекции скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные дни. Отдельные регистрационно-экзаменационные подразделения переводятся в круглосуточный режим работы. Кроме того, госуслуги по восстановлению утраченных документов можно будет получить в пунктах временного размещения. При необходимости будут организованы выездные пункты приема. Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Белгородской, Брянской и Курской областей в настоящее время работают в усиленном режиме и оказывают всестороннюю помощь гражданам, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965736211.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, ирина волк, общество