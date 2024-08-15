https://ria.ru/20240815/peregovory-1966449480.html

ХАМАС заявило, что не отказывается от переговоров о перемирии

ХАМАС заявило, что не отказывается от переговоров о перемирии - РИА Новости, 15.08.2024

ХАМАС заявило, что не отказывается от переговоров о перемирии

Палестинское движение ХАМАС не отказывается от переговоров в катарской столице о перемирии в секторе Газа, но требует прекращения огня в анклаве, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:04

2024-08-15T18:04

2024-08-15T18:04

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не отказывается от переговоров в катарской столице о перемирии в секторе Газа, но требует прекращения огня в анклаве, сообщил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Хуссам Бадран. Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости в четверг советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников "Движение (ХАМАС –ред.) не отвергает принцип переговоров в целом, в отличие от заявлений сионистской (израильской – ред.) пропаганды, и требует оперативного плана, который обеспечит успех этих усилий и приведет к эффективному прекращению агрессии", - сказал Бадран. Собеседник агентства подчеркнул, что любые переговоры должны основываться на четком плане по реализации ранее согласованных пунктов. Он выразил опасение, что израильская сторона будет затягивать переговорный процесс для продолжения боевых действий в палестинском анклаве. "По мнению движения, реальным препятствием для достижения прекращения огня является продолжающееся уклонение Израиля и безоговорочная поддержка со стороны администрации США, которая неразрывно связана с позицией Нетаньяху", - добавил Бадран. Член политбюро палестинского движения также отметил, что ХАМАС неоднократно отзывалось на международные инициативы по прекращению огня в секторе Газа, включая инициативу президента США Байдена и соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. "Однако оккупация (Израиль) по-прежнему отказывается достигать серьезного соглашения и настаивает на продолжении своих преступлений в секторе Газа, игнорируя все призывы к прекращению войны… Любое соглашение должно заключаться при полном прекращении огня, полном выводе войск из сектора Газа, возвращении перемещенных лиц и реконструкции, а также в обмене пленными.", - подчеркнул Бадран. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240809/gaza-1965078222.html

https://ria.ru/20240815/ssha-1966293676.html

https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html

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доха

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в мире, израиль, сша, доха, яхья синвар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году