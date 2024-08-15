https://ria.ru/20240815/pentagon-1966490498.html

Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области

Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области

США пытаются "узнать больше" о целях нападения ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:56

2024-08-15T21:56

2024-08-15T22:04

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны сша

курская область

вооруженные силы украины

александр бортников

россия

валерий герасимов

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США пытаются "узнать больше" о целях нападения ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах", - сказала Сингх на брифинге.Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. Кроме того, бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что нападение ВСУ на территорию Курской области могло быть осуществлено с использованием разведывательных данных, "предоставленных США".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

сша

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, министерство обороны сша, курская область, вооруженные силы украины, александр бортников, россия, валерий герасимов, в мире, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)