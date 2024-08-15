Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 15.08.2024 (обновлено: 22:04 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966490498.html
Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области
Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области
США пытаются "узнать больше" о целях нападения ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:56
2024-08-15T22:04
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны сша
курская область
вооруженные силы украины
александр бортников
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367757_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_18dfdb1e9f6e7f34102f8aa1dca5c1ed.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США пытаются "узнать больше" о целях нападения ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах", - сказала Сингх на брифинге.Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. Кроме того, бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что нападение ВСУ на территорию Курской области могло быть осуществлено с использованием разведывательных данных, "предоставленных США".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
сша
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367757_154:0:1127:730_1920x0_80_0_0_8d1eab08c184a255a859c79af3ef1ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство обороны сша, курская область, вооруженные силы украины, александр бортников, россия, валерий герасимов, в мире, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны США, Курская область, Вооруженные силы Украины, Александр Бортников, Россия, Валерий Герасимов, В мире, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области

Пентагон заявил, что США пытаются "узнать больше" о целях ВСУ в Курской области

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США пытаются "узнать больше" о целях нападения ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах", - сказала Сингх на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. Кроме того, бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что нападение ВСУ на территорию Курской области могло быть осуществлено с использованием разведывательных данных, "предоставленных США".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны СШАКурская областьВооруженные силы УкраиныАлександр БортниковРоссияВалерий ГерасимовВ миреВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала