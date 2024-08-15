Пентагон: США пытаются узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области
Пентагон заявил, что США пытаются "узнать больше" о целях ВСУ в Курской области
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США пытаются "узнать больше" о целях нападения ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах", - сказала Сингх на брифинге.
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. Кроме того, бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что нападение ВСУ на территорию Курской области могло быть осуществлено с использованием разведывательных данных, "предоставленных США".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.