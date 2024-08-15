https://ria.ru/20240815/pensioner-1966497641.html

Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже

Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже - РИА Новости, 16.08.2024

Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже

Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-15T23:06

2024-08-15T23:06

2024-08-16T01:41

россия

курская область

суджа

курск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия"."Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел."Я всю жизнь за ним ухаживала, я не знаю, как так получилось, вот такой рок судьбы. Я не знаю, куда он пошел, почему он ушел из квартиры. <…> Мы его найдем все равно", — сказала она.Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".

https://ria.ru/20240815/pozhertvovanie-1966486107.html

https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html

россия

курская область

суджа

курск

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россия, курская область, суджа, курск, вооруженные силы украины, общество