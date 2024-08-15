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Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 15.08.2024 (обновлено: 01:41 16.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pensioner-1966497641.html
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже - РИА Новости, 16.08.2024
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже
Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-15T23:06
2024-08-16T01:41
россия
курская область
суджа
курск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия"."Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел."Я всю жизнь за ним ухаживала, я не знаю, как так получилось, вот такой рок судьбы. Я не знаю, куда он пошел, почему он ушел из квартиры. &lt;…&gt; Мы его найдем все равно", — сказала она.Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! &lt;...&gt; Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".
https://ria.ru/20240815/pozhertvovanie-1966486107.html
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россия, курская область, суджа, курск, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Суджа, Курск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Общество
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, заявила о его пропаже

Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера рассказала, как он исчез

© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Z Ветераны России on-line/Telegram
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия".
"Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.
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Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел.
"Я всю жизнь за ним ухаживала, я не знаю, как так получилось, вот такой рок судьбы. Я не знаю, куда он пошел, почему он ушел из квартиры. <…> Мы его найдем все равно", — сказала она.
Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаКурскВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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