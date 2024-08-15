https://ria.ru/20240815/osnovatel-1966371360.html

Ким Дотком прокомментировал сообщение о возможной экстрадиции в США

Ким Дотком прокомментировал сообщение о возможной экстрадиции в США - РИА Новости, 15.08.2024

Ким Дотком прокомментировал сообщение о возможной экстрадиции в США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:53

2024-08-15T12:53

2024-08-15T12:53

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США, заявил на своей в странице в соцсети Х, что у него есть план, и призвал свою аудиторию не волноваться. Накануне власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. "Не волнуйтесь, у меня есть план", - написал Дотком на своей в странице в соцсети Х, не уточнив, что он имеет в виду. Предприниматель добавил, что он любит Новую Зеландию и не собирается уезжать из страны. Национальное радио RNZ сообщало, что Дотком может обжаловать решение об экстрадиции. По данным радио, он намерен воспользоваться этой возможностью. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.

https://ria.ru/20231111/fbr-1908796598.html

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в мире, технологии, сша, новая зеландия, фбр, megaupload, anonymous