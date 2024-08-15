https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966495311.html

Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия

Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия - РИА Новости, 15.08.2024

Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия

США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:37

2024-08-15T22:37

2024-08-15T22:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

киев

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_9e57daa4aaf7ba8616e7b56c93132a44.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались. Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", - заявила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике использования американского оружия ВСУ. В качестве примера Сингх привела истребители F-16. По ее словам, ранее Киеву они не требовались, но в настоящее время уже находятся в распоряжении украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16