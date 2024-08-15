https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966495311.html
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия - РИА Новости, 15.08.2024
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия
США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:37
2024-08-15T22:37
2024-08-15T22:38
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались. Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", - заявила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике использования американского оружия ВСУ. В качестве примера Сингх привела истребители F-16. По ее словам, ранее Киеву они не требовались, но в настоящее время уже находятся в распоряжении украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия
Пентагон не исключил изменения политики использования американского оружия ВСУ