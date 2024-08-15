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Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 15.08.2024 (обновлено: 22:38 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966495311.html
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия - РИА Новости, 15.08.2024
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия
США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:37
2024-08-15T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались. Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", - заявила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике использования американского оружия ВСУ. В качестве примера Сингх привела истребители F-16. По ее словам, ранее Киеву они не требовались, но в настоящее время уже находятся в распоряжении украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16
Пентагон допустил изменение политики использования ВСУ американского оружия

Пентагон не исключил изменения политики использования американского оружия ВСУ

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались. Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", - заявила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике использования американского оружия ВСУ.
В качестве примера Сингх привела истребители F-16. По ее словам, ранее Киеву они не требовались, но в настоящее время уже находятся в распоряжении украинских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Вчера, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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