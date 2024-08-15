https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966489279.html

США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя - РИА Новости, 15.08.2024

США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:45

2024-08-15T21:45

2024-08-15T21:52

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сша

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киев

вооруженные силы украины

пентагон

министерство обороны сша

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы меняем типы оружия и систем, которые поставляем с течением времени… модифицируем и предоставляем различные вооружения и оставляем за собой право продолжать это делать", - сообщила она журналистам на брифинге.Сингх подчеркнула, что Вашингтон намерен продолжить менять номенклатуру передаваемых вооружений с учетом потребностей Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966431244.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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