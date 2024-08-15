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США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя - РИА Новости, 15.08.2024
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21:45 15.08.2024 (обновлено: 21:52 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966489279.html
США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя
США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя - РИА Новости, 15.08.2024
США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя
США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:45
2024-08-15T21:52
в мире
сша
украина
киев
вооруженные силы украины
пентагон
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы меняем типы оружия и систем, которые поставляем с течением времени… модифицируем и предоставляем различные вооружения и оставляем за собой право продолжать это делать", - сообщила она журналистам на брифинге.Сингх подчеркнула, что Вашингтон намерен продолжить менять номенклатуру передаваемых вооружений с учетом потребностей Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, пентагон, министерство обороны сша, сергей лавров, нато, россия
В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Министерство обороны США, Сергей Лавров, НАТО, Россия
США намерены адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

Пентагон: США будут адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы меняем типы оружия и систем, которые поставляем с течением времени… модифицируем и предоставляем различные вооружения и оставляем за собой право продолжать это делать", - сообщила она журналистам на брифинге.
Сингх подчеркнула, что Вашингтон намерен продолжить менять номенклатуру передаваемых вооружений с учетом потребностей Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Пентагон назвал сумму расходов США на Украину и укрепление НАТО в Европе
Вчера, 16:48
 
В миреСШАУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныПентагонМинистерство обороны СШАСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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