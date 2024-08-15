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"В 2025 году": офицер раскрыл зловещий план США против украинцев - РИА Новости, 15.08.2024
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09:56 15.08.2024 (обновлено: 11:28 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html
"В 2025 году": офицер раскрыл зловещий план США против украинцев
"В 2025 году": офицер раскрыл зловещий план США против украинцев - РИА Новости, 15.08.2024
"В 2025 году": офицер раскрыл зловещий план США против украинцев
Вашингтон использует украинских солдат для тестирования эффективности своего оружия, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х, комментируя... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:56
2024-08-15T11:28
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вашингтон использует украинских солдат для тестирования эффективности своего оружия, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х, комментируя выступление американского сенатора Линдси Грэма* во время визита в Киев.В своей речи Грэм* подчеркнул, что США многое узнали о своем собственном оружии, наблюдая за его действием в ходе украинского конфликта."Линдси Грэм* надеется узнать еще больше ценой жизни украинцев в 2025 году", —возмутился офицер.По мнению Дэвиса, украинские военные нужны США в качестве подопытных кроликов.В июне президент России Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html
сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"В 2025 году": офицер раскрыл зловещий план США против украинцев

Офицер Дэвис: США используют украинцев для испытания своего оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вашингтон использует украинских солдат для тестирования эффективности своего оружия, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х, комментируя выступление американского сенатора Линдси Грэма* во время визита в Киев.
В своей речи Грэм* подчеркнул, что США многое узнали о своем собственном оружии, наблюдая за его действием в ходе украинского конфликта.
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"Линдси Грэм* надеется узнать еще больше ценой жизни украинцев в 2025 году", —возмутился офицер.
По мнению Дэвиса, украинские военные нужны США в качестве подопытных кроликов.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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В миреСШАВашингтон (штат)КиевВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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