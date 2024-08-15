https://ria.ru/20240815/orenburg-1966443611.html

На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет

На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет - РИА Новости, 15.08.2024

На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет

На месте схода вагонов грузового поезда в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет, сообщает филиал РЖД - Южно-Уральская железная дорога в своем... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:41

2024-08-15T17:41

2024-08-15T18:24

происшествия

оренбург

россия

оренбургская область

южно-уральская железная дорога

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966442892_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_e0d6ea68b0296f90bc957b5d58894e3b.jpg

УФА, 15 авг - РИА Новости. На месте схода вагонов грузового поезда в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет, сообщает филиал РЖД - Южно-Уральская железная дорога в своем официальном Telegram-канале. Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России РИА Новости сообщали об инциденте. Следователи проверяют действия ответственных лиц железной дороги по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба". В ведомстве отмечали, что в качестве причин схода вагонов следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава. Уральская прокуратура на транспорте сообщала, что в результате инцидента частично разрушено двухэтажное здание на станции Меновой Двор в Оренбурге. "На станции Меновой двор Южно-Уральской железной дороги произошел сход шести грузовых порожних вагонов. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины схода устанавливаются. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло", - говорится в сообщении Южно-Уральской железной дороги. В правительстве Оренбургской области также отметили, что угрозы для населения и окружающей среды нет. "Данная ситуация не повлияла на движение поездов, так как поезд находится на тупиковом пути. На месте работают оперативные службы. Причина происшествия устанавливается", - сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html

оренбург

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушения в здании станции Меновой двор после схода вагонов Здание станции Меновой Двор в Оренбурге частично разрушено после схода вагонов, ЧП не повлияло на движение поездов 2024-08-15T17:41 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, южно-уральская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф)