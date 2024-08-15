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На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет
На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет - РИА Новости, 15.08.2024
На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет
На месте схода вагонов грузового поезда в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет, сообщает филиал РЖД - Южно-Уральская железная дорога в своем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:41
2024-08-15T17:41
2024-08-15T18:24
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УФА, 15 авг - РИА Новости. На месте схода вагонов грузового поезда в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет, сообщает филиал РЖД - Южно-Уральская железная дорога в своем официальном Telegram-канале. Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России РИА Новости сообщали об инциденте. Следователи проверяют действия ответственных лиц железной дороги по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба". В ведомстве отмечали, что в качестве причин схода вагонов следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава. Уральская прокуратура на транспорте сообщала, что в результате инцидента частично разрушено двухэтажное здание на станции Меновой Двор в Оренбурге. "На станции Меновой двор Южно-Уральской железной дороги произошел сход шести грузовых порожних вагонов. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины схода устанавливаются. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло", - говорится в сообщении Южно-Уральской железной дороги. В правительстве Оренбургской области также отметили, что угрозы для населения и окружающей среды нет. "Данная ситуация не повлияла на движение поездов, так как поезд находится на тупиковом пути. На месте работают оперативные службы. Причина происшествия устанавливается", - сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
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Разрушения в здании станции Меновой двор после схода вагонов
Здание станции Меновой Двор в Оренбурге частично разрушено после схода вагонов, ЧП не повлияло на движение поездов
2024-08-15T17:41
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происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, южно-уральская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Россия, Оренбургская область, Южно-Уральская железная дорога, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ)
На месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет
РЖД: на месте схода вагонов в Оренбурге угрозы экологической безопасности нет