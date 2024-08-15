https://ria.ru/20240815/opk-1966388508.html

Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области

Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024

Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:00

2024-08-15T14:00

2024-08-15T14:05

владимир путин

дмитрий миляев

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Оборонно-промышленный комплекс, который составляет основу, по сути дела, нашего промышленного региона, работает достаточно активно. Объемы производства увеличиваются", - сказал Миляев.

https://ria.ru/20240815/vrach-1966386869.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, дмитрий миляев