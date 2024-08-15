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Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
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14:00 15.08.2024 (обновлено: 14:05 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/opk-1966388508.html
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области
Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:00
2024-08-15T14:05
владимир путин
дмитрий миляев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Оборонно-промышленный комплекс, который составляет основу, по сути дела, нашего промышленного региона, работает достаточно активно. Объемы производства увеличиваются", - сказал Миляев.
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владимир путин, дмитрий миляев
Владимир Путин, Дмитрий Миляев
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области

Миляев: ОПК в Тульской области работает активно, производство растет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Оборонно-промышленный комплекс, который составляет основу, по сути дела, нашего промышленного региона, работает достаточно активно. Объемы производства увеличиваются", - сказал Миляев.
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