https://ria.ru/20240815/opk-1966388508.html
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области
Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:00
2024-08-15T14:00
2024-08-15T14:05
владимир путин
дмитрий миляев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области работают "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Оборонно-промышленный комплекс, который составляет основу, по сути дела, нашего промышленного региона, работает достаточно активно. Объемы производства увеличиваются", - сказал Миляев.
https://ria.ru/20240815/vrach-1966386869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий миляев
Владимир Путин, Дмитрий Миляев
Миляев рассказал об активной работе ОПК в Тульской области
Миляев: ОПК в Тульской области работает активно, производство растет