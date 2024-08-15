https://ria.ru/20240815/opasnost-1966494470.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:32
2024-08-15T22:32
2024-08-15T22:32
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:76:3067:1801_1920x0_80_0_0_00b80a3d3b8b0d9354c428057ec3d87a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Власти: в Курской области объявили ракетную опасность