https://ria.ru/20240815/opasnost-1966421255.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:11
2024-08-15T16:11
2024-08-15T16:14
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменен спустя пять минут в 0.04. После этого ракетная опасность объявлялась еще семь раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина, происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио курского губернтатора сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе