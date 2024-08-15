https://ria.ru/20240815/opasnost-1966421255.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:11

2024-08-15T16:11

2024-08-15T16:14

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

украина

специальная военная операция на украине

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменен спустя пять минут в 0.04. После этого ракетная опасность объявлялась еще семь раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина, происшествия