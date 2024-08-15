Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 15.08.2024 (обновлено: 16:14 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/opasnost-1966421255.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:11
2024-08-15T16:14
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965282070_0:117:3028:1820_1920x0_80_0_0_a43409986a383908be923cf97b204650.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменен спустя пять минут в 0.04. После этого ракетная опасность объявлялась еще семь раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965282070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b666f8316c0fa0e34acbb5fab14ed418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина, происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность

Врио курского губернтатора сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области в девятый раз за сутки, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменен спустя пять минут в 0.04. После этого ракетная опасность объявлялась еще семь раз.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала