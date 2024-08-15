https://ria.ru/20240815/opasnost-1966399257.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 2 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:46
2024-08-15T14:46
2024-08-15T14:46
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 2 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменен спустя 5 минут в 0.04. После ракетная опасность была объявлена еще шесть раз. Восьмой раз раз ракетную опасность объявили в 14.30. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности