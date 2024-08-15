https://ria.ru/20240815/opasnost-1966324077.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена пятый раз за сутки в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:07
2024-08-15T10:07
2024-08-15T10:25
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена пятый раз за сутки в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменён спустя 5 минут в 0.04. После ракетная опасность была объявлена ещё три раза раза."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240815/ishkulov-1966326990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области пятый раз за сутки объявили ракетную опасность