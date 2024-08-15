https://ria.ru/20240815/ochered-1966332544.html
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин - РИА Новости, 15.08.2024
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин
Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:50
2024-08-15T10:50
2024-08-15T10:50
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 10.00 мск. По состоянию на 8.00 утра, в очереди перед Крымским мостом стояли более 500 машин. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время начали фиксировать на автоподходах перед въездом на Крымский мост с началом летнего курортного сезона. Для проезда по мосту нужно пройти посты досмотра, установленные в рамках транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html
https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html
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общество, авто, тамань (станица), керчь, азовское море
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь, Азовское море
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин
Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин