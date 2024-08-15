Рейтинг@Mail.ru
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ochered-1966332544.html
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин - РИА Новости, 15.08.2024
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин
Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:50
2024-08-15T10:50
общество
авто
тамань (станица)
керчь
азовское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 10.00 мск. По состоянию на 8.00 утра, в очереди перед Крымским мостом стояли более 500 машин. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время начали фиксировать на автоподходах перед въездом на Крымский мост с началом летнего курортного сезона. Для проезда по мосту нужно пройти посты досмотра, установленные в рамках транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html
https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html
тамань (станица)
керчь
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, тамань (станица), керчь, азовское море
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь, Азовское море
Очередь перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин

Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост превысила тысячу машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
«
"В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 10.00 мск.
Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
16 мая, 09:59
По состоянию на 8.00 утра, в очереди перед Крымским мостом стояли более 500 машин.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время начали фиксировать на автоподходах перед въездом на Крымский мост с началом летнего курортного сезона. Для проезда по мосту нужно пройти посты досмотра, установленные в рамках транспортной безопасности.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В ГД прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста
17 июня, 15:09
 
ОбществоАвтоТамань (станица)КерчьАзовское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала