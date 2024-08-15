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Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому - РИА Новости, 15.08.2024
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18:47 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/obvinenie-1966456310.html
Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому
Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому - РИА Новости, 15.08.2024
Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому
Гражданину США Джозефу Татеру предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, ранее он находился в статусе подозреваемого, сообщили РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:47
2024-08-15T18:47
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданину США Джозефу Татеру предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, ранее он находился в статусе подозреваемого, сообщили РИА Новости в суде. "Он находится в статусе обвиняемого", - рассказал собеседник агентства. Сегодня также стало известно, что Татер арестован на срок до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. До этого Мещанский суд Москвы назначил американцу Джозефу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.
https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html
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Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому

Американца Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыГражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданину США Джозефу Татеру предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, ранее он находился в статусе подозреваемого, сообщили РИА Новости в суде.
"Он находится в статусе обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.
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Сегодня также стало известно, что Татер арестован на срок до 14 октября.
По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского.
До этого Мещанский суд Москвы назначил американцу Джозефу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.
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