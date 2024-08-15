https://ria.ru/20240815/obvinenie-1966456310.html

Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому

Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому - РИА Новости, 15.08.2024

Американцу Татеру предъявили обвинение в применении насилия к полицейскому

Гражданину США Джозефу Татеру предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, ранее он находился в статусе подозреваемого, сообщили РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:47

2024-08-15T18:47

2024-08-15T18:47

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданину США Джозефу Татеру предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, ранее он находился в статусе подозреваемого, сообщили РИА Новости в суде. "Он находится в статусе обвиняемого", - рассказал собеседник агентства. Сегодня также стало известно, что Татер арестован на срок до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. До этого Мещанский суд Москвы назначил американцу Джозефу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, москва