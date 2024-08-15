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СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве - РИА Новости, 15.08.2024
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01:48 15.08.2024 (обновлено: 01:55 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/obvinenie-1966291694.html
СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве
СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве - РИА Новости, 15.08.2024
СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве
СК предъявил обвинение в торговле детьми супругу многодетной матери Натальи Патоки - одной из главных фигуранток дела, рассказал РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T01:48
2024-08-15T01:55
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. СК предъявил обвинение в торговле детьми супругу многодетной матери Натальи Патоки - одной из главных фигуранток дела, рассказал РИА Новости ее адвокат Станислав Кулов. "СК предъявил обвинение по части 3 статьи 127.1 УК РФ Николаю Патоке - мужу Натальи. Он находится под подпиской", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчина обвиняется в совершении аналогичного преступления, а именно по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Накануне Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Юлии Логиновой и Патоке до 16 октября. Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
https://ria.ru/20240814/dela-1966055322.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве

СК предъявил обвинение в торговле детьми супругу многодетной матери Патоки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. СК предъявил обвинение в торговле детьми супругу многодетной матери Натальи Патоки - одной из главных фигуранток дела, рассказал РИА Новости ее адвокат Станислав Кулов.
"СК предъявил обвинение по части 3 статьи 127.1 УК РФ Николаю Патоке - мужу Натальи. Он находится под подпиской", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что мужчина обвиняется в совершении аналогичного преступления, а именно по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
Накануне Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Юлии Логиновой и Патоке до 16 октября.
Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
Фигурантка дела о торговле детьми в зале суда. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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9 августа, 02:37
 
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