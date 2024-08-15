Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока
Sky News: Лэмми обсудит предотвращение "тотальной войны" на Ближнем Востоке
© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми в ближайшее время направится в Израиль для обсуждения усилий по предотвращению "тотальной войны" на Ближнем Востоке, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник.
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"Министр иностранных дел Дэвид Лэмми встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Исраэлем Кацем в попытке предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что Лэмми направится в Израиль в четверг вечером или пятницу утром. Ожидается, что в это же время в Израиль прибудет и его французский коллега Стефан Сежурне, передаёт Sky News. Главы МИД Британии и Франции призовут Иран и ливанское движение "Хезболлах" воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В четверг лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии", ответ на эту атаку последует в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые агрессивные действия против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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