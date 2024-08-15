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Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока - РИА Новости, 15.08.2024
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20:29 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/obsuzhdenie-1966480603.html
Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока
Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока - РИА Новости, 15.08.2024
Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока
Глава британского МИД Дэвид Лэмми в ближайшее время направится в Израиль для обсуждения усилий по предотвращению "тотальной войны" на Ближнем Востоке, сообщил в РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:29
2024-08-15T20:29
в мире
израиль
ближний восток
ливан
биньямин нетаньяху
исраэль кац
стефан сежурне
хезболла
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми в ближайшее время направится в Израиль для обсуждения усилий по предотвращению "тотальной войны" на Ближнем Востоке, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник. "Министр иностранных дел Дэвид Лэмми встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Исраэлем Кацем в попытке предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Лэмми направится в Израиль в четверг вечером или пятницу утром. Ожидается, что в это же время в Израиль прибудет и его французский коллега Стефан Сежурне, передаёт Sky News. Главы МИД Британии и Франции призовут Иран и ливанское движение "Хезболлах" воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В четверг лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии", ответ на эту атаку последует в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые агрессивные действия против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ближний восток, ливан, биньямин нетаньяху, исраэль кац, стефан сежурне, хезболла
В мире, Израиль, Ближний Восток, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Стефан Сежурне, Хезболла
Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока

Sky News: Лэмми обсудит предотвращение "тотальной войны" на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми в ближайшее время направится в Израиль для обсуждения усилий по предотвращению "тотальной войны" на Ближнем Востоке, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник.
«
"Министр иностранных дел Дэвид Лэмми встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Исраэлем Кацем в попытке предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что Лэмми направится в Израиль в четверг вечером или пятницу утром. Ожидается, что в это же время в Израиль прибудет и его французский коллега Стефан Сежурне, передаёт Sky News. Главы МИД Британии и Франции призовут Иран и ливанское движение "Хезболлах" воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В четверг лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии", ответ на эту атаку последует в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые агрессивные действия против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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В миреИзраильБлижний ВостокЛиванБиньямин НетаньяхуИсраэль КацСтефан СежурнеХезболла
 
 
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