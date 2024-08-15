https://ria.ru/20240815/obsuzhdenie-1966480603.html

Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока

Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока - РИА Новости, 15.08.2024

Глава МИД Британии направится в Израиль для обсуждения Ближнего Востока

Глава британского МИД Дэвид Лэмми в ближайшее время направится в Израиль для обсуждения усилий по предотвращению "тотальной войны" на Ближнем Востоке, сообщил в РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:29

2024-08-15T20:29

2024-08-15T20:29

в мире

израиль

ближний восток

ливан

биньямин нетаньяху

исраэль кац

стефан сежурне

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_318:0:2753:1370_1920x0_80_0_0_e98b6a7a679e7ba583cb44b2760dd145.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми в ближайшее время направится в Израиль для обсуждения усилий по предотвращению "тотальной войны" на Ближнем Востоке, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник. "Министр иностранных дел Дэвид Лэмми встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Исраэлем Кацем в попытке предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Лэмми направится в Израиль в четверг вечером или пятницу утром. Ожидается, что в это же время в Израиль прибудет и его французский коллега Стефан Сежурне, передаёт Sky News. Главы МИД Британии и Франции призовут Иран и ливанское движение "Хезболлах" воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В четверг лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии", ответ на эту атаку последует в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые агрессивные действия против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240813/ssha-1965985010.html

израиль

ближний восток

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ближний восток, ливан, биньямин нетаньяху, исраэль кац, стефан сежурне, хезболла