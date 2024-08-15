https://ria.ru/20240815/obstrel-1966330626.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили в четверг тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и центру Горловки за три часа с 6.50 мск, сообщило... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:37
2024-08-15T10:37
2024-08-15T10:37
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
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происшествия
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ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и центру Горловки за три часа с 6.50 мск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 7.40 до 9.50 ВСУ выпустили шесть снарядов по Центрально-Городскому району Горловки и четыре – по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240731/obstrel-1963076577.html
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке тринадцать снарядов натовского калибра