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В Орловской области разместили более 1500 переселенцев из Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/oblast-1966373273.html
В Орловской области разместили более 1500 переселенцев из Курской области
В Орловской области разместили более 1500 переселенцев из Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
В Орловской области разместили более 1500 переселенцев из Курской области
Более 1500 вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области размещены в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:00
2024-08-15T13:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
орловская область
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1500 вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области размещены в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "По состоянию на сегодня, на территории Орловской области находятся 1540 вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области, в том числе 501 ребенок. Каждому из них мы оказываем всю необходимую помощь", – написал губернатор. Клычков отметил, что в центре "Патриот-57", где работают волонтеры, скопилось большое количество гуманитарной помощи для курских переселенцев, которую нужно развезти по ПВР области. Он обратился к орловцам с призывом прийти в ближайшие выходные в центр по адресу город Орел, улица Привокзальная, дом 8 для сортировки, распределения и погрузки вещей. "Если вы можете предоставить переселенцам жилье на территории области, как возмездно, так и бесплатно, прошу предоставить такую информацию по телефону 8-953-477-05-47. Спасибо, друзья, за единение и поддержку! Победа будет за нами!" – добавил глава региона. Ранее сообщалось, что 38 пунктов временного размещения организовано в Орловской области для жителей приграничных районов Курской области. Для координации помощи курским переселенцам по поручению губернатора создан Telegram-канал "Орловский тыл". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html
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общество, курская область, россия, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Орловская область, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины
В Орловской области разместили более 1500 переселенцев из Курской области

Клычков: 1540 переселенцев из Курской области размещены в Орловской области

© Фото : Леонид Музалевский/ TelegramПункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области
Пункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Леонид Музалевский/ Telegram
Пункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1500 вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области размещены в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"По состоянию на сегодня, на территории Орловской области находятся 1540 вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области, в том числе 501 ребенок. Каждому из них мы оказываем всю необходимую помощь", – написал губернатор.
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Клычков отметил, что в центре "Патриот-57", где работают волонтеры, скопилось большое количество гуманитарной помощи для курских переселенцев, которую нужно развезти по ПВР области. Он обратился к орловцам с призывом прийти в ближайшие выходные в центр по адресу город Орел, улица Привокзальная, дом 8 для сортировки, распределения и погрузки вещей.
"Если вы можете предоставить переселенцам жилье на территории области, как возмездно, так и бесплатно, прошу предоставить такую информацию по телефону 8-953-477-05-47. Спасибо, друзья, за единение и поддержку! Победа будет за нами!" – добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что 38 пунктов временного размещения организовано в Орловской области для жителей приграничных районов Курской области. Для координации помощи курским переселенцам по поручению губернатора создан Telegram-канал "Орловский тыл".
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияОрловская областьАндрей КлычковВооруженные силы Украины
 
 
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