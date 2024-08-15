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СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений - РИА Новости, 15.08.2024
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений
Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:33
2024-08-15T21:33
2024-08-15T21:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России, сообщает газета New York Times. "Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны", - пишет издание. Как отмечает газета, у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в ДНР. У Киева, подчеркивает издание, может не быть соответствующих резервов для операций на территории республики. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html
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россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений
NYT: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений