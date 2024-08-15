https://ria.ru/20240815/nastupleniya-1966487459.html

СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений

СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений - РИА Новости, 15.08.2024

СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений

Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:33

2024-08-15T21:33

2024-08-15T21:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России, сообщает газета New York Times. "Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны", - пишет издание. Как отмечает газета, у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в ДНР. У Киева, подчеркивает издание, может не быть соответствующих резервов для операций на территории республики. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

украина

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины