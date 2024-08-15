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СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/nastupleniya-1966487459.html
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений - РИА Новости, 15.08.2024
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений
Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:33
2024-08-15T21:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России, сообщает газета New York Times. "Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны", - пишет издание. Как отмечает газета, у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в ДНР. У Киева, подчеркивает издание, может не быть соответствующих резервов для операций на территории республики. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
россия
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россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений

NYT: США предостерегали Киев от крупных наступлений по ряду направлений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России, сообщает газета New York Times.
«
"Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны", - пишет издание.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
12 августа, 11:51
Как отмечает газета, у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в ДНР. У Киева, подчеркивает издание, может не быть соответствующих резервов для операций на территории республики.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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