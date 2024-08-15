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Друг детства Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Россию
Друг детства Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Россию - РИА Новости, 15.08.2024
Друг детства Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Россию
Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил РИА Новости, что для него... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:09
2024-08-15T05:09
2024-08-15T06:40
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил РИА Новости, что для него стала неожиданностью информация об участии Ишкулова во вторжении украинских войск на территорию РФ. Как сообщил ранее СК РФ, против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. "А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова – ред.), для меня самого неожиданно", – сказал Дмитрий, отметив, что видел в СМИ сообщения о подозрениях в отношении Ишкулова. Он уточнил, что недоумевает, как можно было пойти на Курскую область, но шоком для него стали еще события в Донбассе, потому что "люди, которые на весь телевизор кричат, что они за Бандеру, стояли в почетном карауле на вечном огне на 9 Мая, а теперь все наоборот". "Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию, что было", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что могло двигать Ишкуловым при выполнении приказа о нападении на Курскую область. "Мы к России в своем детстве, когда жили и учились в Скадовске, относились как к старшему брату", - добавил Дмитрий.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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происшествия, россия, курская область, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Друг детства Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Россию
Друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область