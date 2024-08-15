Рейтинг@Mail.ru
Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 15.08.2024 (обновлено: 08:57 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/naemniki-1966298827.html
Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области
Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024
Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области
Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что двое французских наемников ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали, а через несколько дней ее и РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:19
2024-08-15T08:57
происшествия
россия
вооруженные силы украины
ввс украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966314471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_671da344779c8c89e7d96fc595c363e4.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что двое французских наемников ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали, а через несколько дней ее и ее лежачую мать спасли российские военные, соответствующая видеозапись, где пострадавшая дает показания, оказалась в распоряжении РИА Новости. Женщина рассказала, что в апреле к ним в село после ротации украинских военных зашли новые солдаты, среди них были и иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села выехали, а она не могла эвакуироваться из-за больной матери. "У нас уже были французы, но так, проездом. А именно эти расположились у нас, в Глубоком - через один соседский дом от нашего … Эти люди, когда ходили по селу, то проходя мимо меня, выкрикивали что-то и постоянно смеялись … И пятого мая, в половину второго ночи, к нам в дом ворвались двое, они были с оружием, начали переворачивать все вверх дном. Я в это время спала в комнате, ко мне ворвался один человек. Он был без маски, начал тащить меня за ноги. Я пыталась отталкиваться от него ногами. Возможно, даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся. Потом в комнату вбежал второй, он уже был в маске. Он ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом... Потом они ушли", - вспоминает пострадавшая. По ее словам, военные, которые были пьяны, избили ее, а сопротивляться у нее не было сил – один из насильников встал ей ногой на грудь. Несколько дней, по словам жертвы преступления, она просидела в погребе своего дома, боясь выйти на улицу, чтобы снова не подвергнуться насилию. Как отметила женщина, через неделю после случившегося в село зашли российские военные и эвакуировали ее вместе с матерью.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жительница харьковского села об изнасиловании наемниками-французами из ВСУ
"Даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся" Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что 2 французских наемника ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали. Нападавшие носили на форме шевроны с французским флагом и говорили по-французски. Видеозапись с показаниями пострадавшей оказалась в распоряжении РИА Новости.
2024-08-15T04:19
true
PT3M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966314471_436:0:1876:1080_1920x0_80_0_0_782ca134aa6973701fc2549a9e501508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, вооруженные силы украины, ввс украины, украина
Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, Украина
Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области

Жительница харьковского села заявила об изнасиловании наемниками-французами ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что двое французских наемников ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали, а через несколько дней ее и ее лежачую мать спасли российские военные, соответствующая видеозапись, где пострадавшая дает показания, оказалась в распоряжении РИА Новости.
Женщина рассказала, что в апреле к ним в село после ротации украинских военных зашли новые солдаты, среди них были и иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села выехали, а она не могла эвакуироваться из-за больной матери.
© РИА Новости / TelegramНаемники, подозреваемые в изнасиловании жительницы Харьковской области
Наемники, подозреваемые в изнасиловании жительницы Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Telegram
Наемники, подозреваемые в изнасиловании жительницы Харьковской области
"У нас уже были французы, но так, проездом. А именно эти расположились у нас, в Глубоком - через один соседский дом от нашего … Эти люди, когда ходили по селу, то проходя мимо меня, выкрикивали что-то и постоянно смеялись … И пятого мая, в половину второго ночи, к нам в дом ворвались двое, они были с оружием, начали переворачивать все вверх дном. Я в это время спала в комнате, ко мне ворвался один человек. Он был без маски, начал тащить меня за ноги. Я пыталась отталкиваться от него ногами. Возможно, даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся. Потом в комнату вбежал второй, он уже был в маске. Он ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом... Потом они ушли", - вспоминает пострадавшая.
По ее словам, военные, которые были пьяны, избили ее, а сопротивляться у нее не было сил – один из насильников встал ей ногой на грудь. Несколько дней, по словам жертвы преступления, она просидела в погребе своего дома, боясь выйти на улицу, чтобы снова не подвергнуться насилию.
Как отметила женщина, через неделю после случившегося в село зашли российские военные и эвакуировали ее вместе с матерью.
Инфографика
 
ПроисшествияРоссияВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала