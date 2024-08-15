https://ria.ru/20240815/naemniki-1966298827.html

Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области

Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024

Наемники из ВСУ изнасиловали женщину в Харьковской области

Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что двое французских наемников ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали, а через несколько дней ее и РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:19

2024-08-15T04:19

2024-08-15T08:57

происшествия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что двое французских наемников ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали, а через несколько дней ее и ее лежачую мать спасли российские военные, соответствующая видеозапись, где пострадавшая дает показания, оказалась в распоряжении РИА Новости. Женщина рассказала, что в апреле к ним в село после ротации украинских военных зашли новые солдаты, среди них были и иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села выехали, а она не могла эвакуироваться из-за больной матери. "У нас уже были французы, но так, проездом. А именно эти расположились у нас, в Глубоком - через один соседский дом от нашего … Эти люди, когда ходили по селу, то проходя мимо меня, выкрикивали что-то и постоянно смеялись … И пятого мая, в половину второго ночи, к нам в дом ворвались двое, они были с оружием, начали переворачивать все вверх дном. Я в это время спала в комнате, ко мне ворвался один человек. Он был без маски, начал тащить меня за ноги. Я пыталась отталкиваться от него ногами. Возможно, даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся. Потом в комнату вбежал второй, он уже был в маске. Он ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом... Потом они ушли", - вспоминает пострадавшая. По ее словам, военные, которые были пьяны, избили ее, а сопротивляться у нее не было сил – один из насильников встал ей ногой на грудь. Несколько дней, по словам жертвы преступления, она просидела в погребе своего дома, боясь выйти на улицу, чтобы снова не подвергнуться насилию. Как отметила женщина, через неделю после случившегося в село зашли российские военные и эвакуировали ее вместе с матерью.

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Жительница харьковского села об изнасиловании наемниками-французами из ВСУ "Даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся" Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что 2 французских наемника ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали. Нападавшие носили на форме шевроны с французским флагом и говорили по-французски. Видеозапись с показаниями пострадавшей оказалась в распоряжении РИА Новости. 2024-08-15T04:19 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, вооруженные силы украины, ввс украины, украина