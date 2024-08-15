https://ria.ru/20240815/naemnik-1966321218.html

Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании

Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании - РИА Новости, 15.08.2024

Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании

Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри, объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области, сообщает УВД РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:47

2024-08-15T09:47

2024-08-15T09:59

специальная военная операция на украине

харьковская область

происшествия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966339527_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c74a3f138f211d590ac42eda2fd1974a.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри, объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале. Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из наемников ВСУ из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села Глубокое. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. "В случае получения какой-либо информации в отношении гражданина Баррата Максима Роджера Генри, просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении ВГА. Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По ее словам, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.

https://ria.ru/20240809/harkov-1965280109.html

https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964308512.html

харьковская область

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, происшествия, франция