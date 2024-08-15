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Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 15.08.2024 (обновлено: 09:59 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/naemnik-1966321218.html
Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании
Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании - РИА Новости, 15.08.2024
Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании
Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри, объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области, сообщает УВД РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:47
2024-08-15T09:59
специальная военная операция на украине
харьковская область
происшествия
франция
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри, объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале. Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из наемников ВСУ из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села Глубокое. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. "В случае получения какой-либо информации в отношении гражданина Баррата Максима Роджера Генри, просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении ВГА. Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По ее словам, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.
https://ria.ru/20240809/harkov-1965280109.html
https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964308512.html
харьковская область
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харьковская область, происшествия, франция
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Происшествия, Франция
Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании

В Харьковской области объявили в розыск француза, подозреваемого в изнасиловании

© РИА НовостиФранцуз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри
Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости
Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри, объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из наемников ВСУ из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села Глубокое. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
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"В случае получения какой-либо информации в отношении гражданина Баррата Максима Роджера Генри, просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении ВГА.
Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По ее словам, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьПроисшествияФранция
 
 
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