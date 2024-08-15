Под Харьковом ищут французского наемника, подозреваемого в изасиловании
В Харьковской области объявили в розыск француза, подозреваемого в изнасиловании
© РИА НовостиФранцуз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри
© РИА Новости
Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Француз-наемник, воюющий на стороне ВСУ Баррат Максим Роджер Генри, объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из наемников ВСУ из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села Глубокое. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
"В случае получения какой-либо информации в отношении гражданина Баррата Максима Роджера Генри, просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении ВГА.
Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По ее словам, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.
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